Euro Cup, nella prima semifinale la Pallanuoto Trieste sfida Savona alla “Bianchi”

TRIESTE Ci sono notti in cui il buio è solo una percezione, una tendenza, una semplificazione. Basta viverlo un po’ per capire che fa solo parte del giorno: basta andare un po’ oltre per orientarsi meglio. E che siano limiti, avversari o la sorte, non c’è nulla che aprire gli occhi non possa rendere tutto più chiaro e forse più bello. La notte più bella della Pallanuoto Trieste comincia adesso, in una Bianchi preparata a festa per l’appuntamento sportivo più luminoso che Trieste abbia collezionato negli ultimi vent’anni e il bacino di largo Irneri, riparato dalla bora che lo avvolge da giorni ma per nulla immune alle ventate che ci ha abituato l’Euro Cup, si prepara alla sfida che vale una carriera, quindi un sogno che non permette di chiudere gli occhi.

Si gioca Pallanuoto Trieste-Rari Nantes Savona, primo atto delle semifinali che i ragazzi di Daniele Bettini si sono guadagnati nelle acque internazionali di Spagna, Francia e Ungheria scolpendo un cammino che li ha portati a respirare la brezza inebriante del successo.

E così, tra luci e ombre, Trieste arriva all’appuntamento con la storia una manciata di giorni dopo la conquista del quinto posto in Coppa Italia, a otto anni dalla promozione in Serie A1, venti dalla sua fondazione. All’angolo opposto del ring ci sono i liguri: attualmente quarta forza del campionato, quarti in Coppa Italia e che Trieste non batte in Serie A1 dal 22 dicembre 2018.

In mezzo il maremoto dei prossimi 64 minuti di pallanuoto con vista sulla finalissima che per poco non era tutta italiana. Dall’altra parte del tabellone ci sono i greci del Panionios e gli ungheresi del Vasas nella partita che si giocherà in contemporanea ad Atene.

La prima delle dodici sirene che scandiranno il turno semifinale è programmata mercoledì alle 20 con la diretta streaming affidata al sito della Len. L’ingresso sui circa mille seggiolini della Bianchi è come sempre gratuito e senza necessità di prenotazione; il costo, semmai, sarà quello di garantire un sostegno senza soluzione di continuità a Petronio e compagni perché la carica in una partita dove le energie saranno solubili, può rivelarsi una carta importante e a tratti decisiva.

Tutta la rosa è a disposizione di Bettini, che non ha risparmiato nessuno nemmeno nell’oneroso impegno della Final eight di Coppa Italia lo scorso week end. Anche lo scacchiere di Angelini è compatto, con il difensore Guidi pienamente recuperato rispetto al confronto di campionato, vinto dai liguri poco più di due settimane fa. In quell’occasione i biancorossi sono riusciti a chiudere due gol avanti agli alabardati, la stessa distanza di sicurezza che sono riusciti ad assicurarsi nel corso della gara d’andata, viziata dall’assenza di Inaba, giocatore che può rivelarsi determinante contro qualsiasi avversario.

La squadra griffata Samer & Co. Shipping arriva allo scontro di questa sera dopo aver battuto nel doppio confronto sia i francesi del Noisy Le Sec agli ottavi, sia gli ungheresi dello Szolnok mentre i biancorossi, cenerentola della Champions League sulla quale hanno navigato fino al secondo turno (con la promessa di ritornarci), hanno avuto la meglio sull’Ortigia Siracusa agli ottavi, eliminando anche i cugini transalpini dell’En Tourcoing nel turno successivo. In caso di parità nella somma di gol al termine della semifinale di ritorno, in programma alla piscina comunale “Carlo Zanelli” di Savona mercoledì 22 marzo, la finalista sarà decretata dopo rigori.

L’incontro della “Bruno Bianchi” sarà diretto dal croato Franulovic e dal francese Pne ascal Bouchez, mentre il delegato sarà il portoghese Paulo Ramos.