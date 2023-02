La Pallacanestro Trieste vince l’amichevole contro gli sloveni del Domžale

TRIESTE L’happy birthday cantato dai tifosi della Curva Nord a Frank Bartley al termine del match contro Domžale conclude tra i sorrisi lo scrimmage che, sul parquet di un Allianz Dome gratificato dalla presenza di oltre 1000 spettatori, ha visto Trieste imporsi con autorità sulla formazione slovena.

Match di avvicinamento al rientro in campionato, test utile per ritrovare tono agonistico in vista della delicata sfida salvezza in programma domenica prossima contro la Nutribullet Treviso. Coach Legovich cercava indicazioni sul lavoro svolto nelle ultime settimane, con particolare riferimento al gioco in transizione e alle spaziature. Risposte in parte arrivate in un match giocato solamente a tratti con la giusta intensità.

Trieste conferma il quintetto dell’ultima sfida di campionato contro Tortona proponendo Davis, Bartley, Deangeli, Terry e Spencer. C’è tutta l’energia di Terry nella buona partenza di Trieste: dominio sotto i tabelloni e canestri che dopo tre minuti lanciano la formazione di casa sul 10-2 costringendo Jakara a chiamare time-out. Si mette in moto la batteria di esterni biancorossa. Bartley e Davis si sfidano a suon di bombe incrementando progressivamente il vantaggio, l’ingresso di Campogrande e Lever dà ulteriore verve a una squadra che continua a spingere sull’acceleratore portandosi prima sul 24-10 e poi sul 31-14 con cui si chiude il primo quarto.

Domžale riparte con il piglio giusto: cinque punti consecutivi, break chiuso da Davis che trova i tre punti su assist di Lever. Sale in cattedra Mirtic che accorcia il distacco della sua squadra, risponde un Campogrande apparso decisamente tonico con due triple consecutive che permettono alla sua squadra di mantenere invariato il distacco rientrando negli spogliatoi avanti 52-34.

Si riparte sempre nel segno di Campogrande che infila dall’angolo una tripla seguita poi da un comodo appoggio di Terry che porta i biancorossi sul 57-34. Buone indicazioni sull’asse play-pivot, con Ruzzier e Vildera che capitalizzano due azioni consecutive, Domžale non lascia però scappare i padroni di casa in un quarto che si chiude in parità fissando il 70-52 del 30’. Senza spunti particolari i minuti finali del match con Trieste che a 5’ dalla sirena finale tocca l’80-60 e punteggio fermo per alcuni minuti.

Finale tutto triestino con le triple consecutive di Bossi e Ruzzier che illuminano la scena fissando il definitivo 86-69.