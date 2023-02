Triestina calcio costretta a cambiare volto per il match contro la Juve Next Gen

TRIESTE Dopo la vittoria con l’Albinoleffe e il successo sfumato nel finale al termine di un’ottima prestazione a Padova, sabato la Triestina ritorna al Rocco per trovare continuità anche fra le mura amiche.

Nel match contro la Juventus Next Gen (inizio alle 14.30, arbitra Bordin di Bassano del Grappa) l’Unione punta ovviamente ai tre punti, un obiettivo quasi obbligato vista la situazione di classifica, leggermente migliorata rispetto a un paio di settimane fa ma ancora molto preoccupante. Per puntare alla vittoria mister Gentilini non potrà contare sullo stesso undici di partenza di Padova, una formazione che del resto è stato costretto a rivedere già a metà primo tempo dopo l’infortunio di Malomo. Come noto, il difensore ha riportato la rottura della membrana del timpano e pertanto mancherà per almeno un mese, si conta di rivederlo in campo a inizio aprile.

È probabile che la situazione adottata in corsa a Padova, ovvero l’inserimento di Ciofani come terzino destro, si riveda anche domani al Rocco. Questo perché Germano, il preferito da Gentilini per quel ruolo, sarà probabilmente costretto anche stavolta a giocare più avanzato, sempre sulla corsia destra, con spostamento a sinistra di Paganini. Questo perché Felici sarà ancora assente: a dire il vero il giocatore sta molto meglio rispetto alla scorsa settimana, il dolore è praticamente sparito ma l’entourage alabardato vuole andarci con grande prudenza, anche perché la distorsione alla caviglia ha interessato leggermente anche i legamenti, pertanto un rientro affrettato non è consigliabile. Con Felici ancora fuori, il tecnico alabardato adotterà probabilmente la soluzione vista a Padova, con Paganini e Germano sulle corsie esterne. A meno che non si voglia provare un atteggiamento fin dal via più aggressivo, magari inserendo Tessiore in fascia (che di ruolo fa la mezzala ma è capace di giocare anche esterno), se non addirittura Tavernelli. Questo potrebbe riportare ovviamente Germano sulla linea dei terzini. Per il resto davanti a Matosevic ci sarà ancora la coppia di centrali formata da Masi e Piacentini, con Rocchetti terzino sinistro.

Per quanto riguarda il duo in mezzo al campo del 4-2-3-1, Celeghin è sicuramente confermato. Leggero dubbio su chi gli giocherà accanto. Gori la scorsa settimana è rimasto in panchina, ma va detto che nella rifinitura aveva preso un forte colpo alla coscia ed ecco spiegato il motivo del perché a Padova non era tra i componenti della panchina che si riscaldavano. Adesso il centrocampista è migliorato ma non è ancora al top. Comunque sarà disponibile se Gentilini riterrà opportuno schierarlo, ma visto che Lollo ha fatto molto bene nelle ultime partite, resta lui il favorito per giocare accanto a Celeghin.

In avanti, detto degli esterni e ipotizzato che Tavernelli dovrebbe giocare ancora in appoggio alla prima punta, il terminale offensivo sarà ancora Mbakogu, se avrà superato il leggero affaticamento muscolare che ha accusato mercoledì. Altrimenti toccherà ad Adorante.

PREVENDITA Prosegue la prevendita per la sfida di domani con la Juve Next Gen. I biglietti si possono acquistare nella sede societaria oggi con orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30; al Centro di coordinamento oggi 9-12 e 16-19, e poi domani dalle 9 alle 11; al Triestina Fan Club Bar Capriccio in via Bramante oggi 7.30-13.30 e 17-19. 30, poi domani dalle 7.30 alle 13; al Ticket Point di Corso Italia oggi 8.30-12.30 e 15.30-19.

I biglietti si possono acquistare anche online sul circuito Dyi Ticket e presso la biglietteria dello stadio sabato a partire dalle 12.30.