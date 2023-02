Coppa Italia, la Pallanuoto Trieste sogna lo sgambetto al Brescia

TRIESTE L’ultimo week-end di febbraio riapre il discorso Coppa Italia, sospeso alla soglia della Final Eight che da venerdì fino a domenica, convergerà l’attenzione della waterpolo italiana. La cornice è quella della Panaguzzi di Albaro (Genova) che ospiterà i quarti di finale, le semifinali e naturalmente le finali in una tre giorni da full immersion. La caccia alla Pro Recco, detentrice del titolo assegnato lo scorso anno, comincerà venerdì pomeriggio alle 15 ed a seguire si srotolerà il programma che terminerà solo a tarda sera con il completamento del quadro delle semifinali (domani) mentre le finali dal 1° all’8° posto saranno in programma domenica.

La Pallanuoto Trieste è iscritta alla corsa e proverà a giocare le proprie carte grazie al doppio confronto positivo dello scorso ottobre contro l’Ortigia Siracusa (10-10) e la Distretti Roma (11-6) che aveva regalato a Bettini il posto tra le migliori otto del torneo. Sul trampolino assieme agli alabardati c’è l’An Brescia (avversaria nel confronto di venerdì, inizio ale 21 con diretta su RaiSport) ma anche l’Ortigia che se la dovrà vedere con il Posillipo (alle 15), quindi la Pro Recco che alle 17 affronterà il Telimar ed infine Savona che giocherà il derby contro i padroni di casa del Quinto. Un quadro intrigante che non disattende la tradizione, spiccatamente triestina, degli abbinamenti sfortunati nelle coppe che in questo caso mettono i giuliani di fronte alla seconda forza della A1.

L’ultima volta di Trieste in una Final Eight risale allo scorso anno, quando venne superata da una Pro Recco (come da tradizione, anche qui, non delusa) che viaggiava spedita sulla corsia di sorpasso verso il suo sedicesimo titolo in trenta edizioni. In quell’occasione, gli uomini di Sukno consegnarono a Trieste un sonoro 21-3 in una gara condizionata dalle numerose assenze giuliane.

Brescia sta bene: in campionato non perde dal 12 novembre ossia da oltre un girone ed arriva dalla prova di forza maturata contro Recco appena due settimane fa nel pari che ha riaperto la corsa scudetto. Dall’altra parte, la squadra griffata Samer & Co. Shipping è appena uscita dal vortice di un calendario intasato cui solo l’Euro Cup, con la conquista delle semifinali, sembra esserne rimasta immune ed invulnerabile a una stanchezza fisiologica che ha appesantito il passo dei ragazzi di Bettini.

In campionato, eccezion fatta per la vittoria nell’ultima uscita contro Anzio, gli alabardati hanno collezionato quattro punti nelle precedenti cinque partite in cui ci si è infilata anche Brescia che alla Mompiano è uscita vincente per soli due gol (11-9): un tanto così che non ha nascosto le virtù degli alabardati, capaci di far male a chiunque, se in partita.

Dall’incontro della Panaguzzi uscirà una candidata alle prime quattro posizioni: la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Ortigia e Posillipo (sabato, alle 21 con diretta su RaiPlay) mentre chi soccombe si confronterà con la perdente di quest’ultima sfida (alle 15). In caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con la lotteria dei rigori.