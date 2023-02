Arčaba, il profugo fiumano è una star dei Dilettanti Fvg: «Che gioia il gol a 50 anni»

«La guerra non guarda in faccia nessuno. Quelli che fino al giorno prima pensavi fossero amici, ci volsero le spalle. Eravamo serbi in Croazia: da un giorno all’altro questo non andava più bene. Nella tranquilla Fiume c’era gente che girava per strada con bombe a mano e coltelli. Andavano in cerca di serbi. Anche i matrimoni misti non andavano più bene. Per fortuna Jovan, mio padre, aveva capito tutto per tempo. E anche se noi eravamo contro il nazionalismo di Milošević fummo costretti a fuggire da casa nostra. Trovando rifugio in quella che è poi diventata la mia patria adottiva».

Nella foto in alto Predrag Arčaba assieme alla famiglia: la moglie Dijana e i tre figli Aleksandar, Nemanja e Nikola

In quei plumbei inizi di anni Novanta il giovane Predrag Arčaba è una stella emergente del calcio jugoslavo. Sulle spalle ha il numero 10. Fa tutte le trafile con la squadra della sua città, il Rijeka. Viene convocato con la rappresentativa Under 16 della Repubblica socialista di Croazia. Il ragazzo ha tanto talento. Piedi buoni, visione di gioco, grinta, fisico. Nel maggio del 1991 gioca la finalissima del campionato jugoslavo Juniores al “Marakana” di Belgrado. Dopo essersi laureato campione di Croazia eliminando Dinamo Zagabria, Hajduk Spalato e Osijek, il Rijeka elimina Skopje e Olimpjia Lubiana. All’ultimo atto, però, i calci di rigore laureano campione di Jugoslavia il Budućnost, la squadra montenegrina in cui ha fatto i suoi esordi Dejan Savićević. Sarà l’ultima finale Juniores della Federativa. Pochi mesi dopo inizierà il sanguinoso dissolvimento della Jugoslavia.

«Noi fummo fortunati perché riuscimmo a trasferirci a Cervignano del Friuli dove mio padre, carpentiere a Palmanova, viveva in un appartamento. Anđelija, mia madre, non voleva lasciare Fiume. Alla fine, assieme al mio fratello minore Nenad, tutti e quattro diventammo profughi».

Svanisce il progetto di proseguire gli studi appena intrapresi all’Università di Matematica e Fisica. Svanisce il sogno di giocare con la prima squadra del suo Rijeka. E di poter diventare il nuovo Stojković, l’idolo del giovane Predrag.

“Arci” nel giro di circa sei mesi impara l’italiano. E naturalmente torna a giocare a calcio. In attesa del tesseramento con la Figc, si diletta con gli amatori del Cervignano. Dal gennaio del 1993 approda ai campionati dilettantistici. Trent’anni dopo è ancora sulla cresta dell’onda. Non solo come allenatore. Ma anche come giocatore, nonostante l’anagrafe dica che il prossimo 20 dicembre compirà 51 anni.

«Ho sempre lavorato. Operaio, gruista, magazziniere. Ho fatto anche l’agente immobiliare, un lusso. A Cormons lavoravo con una pressa per fare la curvatura delle sedie. Finivo allenamento e andavo a fare il turno di notte. Oppure mi alzavo alle 4 del mattino per poi a fine lavoro andare direttamente al campo di calcio. Non mi sono mai fermato. Con la mia Opel Zafira ho percorso 530 mila chilometri. Per coniugare lavoro e calcio ho fatto sforzi pazzeschi. Sacrifici ai quali i giovani giocatori di oggi sono allergici».

Predrag gioca con Pro Cervignano, Cormonese (doppio salto di categoria, dalla Promozione alla D), Pordenone, Pro Gorizia, Pozzuolo, Tamai e Palmanova.

«Poi andai all’Itala San Marco di Gradisca dove vincemmo il campionato di D, ma dovetti rinunciare alla gioia di fare il professionista perché ero ancora un cittadino extracomunitario e per regolamento non potevo giocare in C. Fu una grandissima delusione».

Arčaba è forte. Entra nelle mire dei club veneti. Gioca con Concordia, Jesolo e San Paolo di Padova. Nel 2013 la prima e unica chiamata da un club della provincia di Trieste.

«Al Kras Repen centrammo l’obbiettivo di vincere il campionato di Eccellenza. L’anno dopo rimasi a Monrupino, però nelle vesti di allenatore. Giocammo anche al “Rocco” portando a casa uno storico pareggio contro la Triestina».

A Repen l’avventura finisce anzitempo. Arčaba riprende allora a fare il giocare. Prima con gli amatori. Poi in Eccellenza con l’Ism con cui conquista una salvezza al fotofinish. E ancora Sanvitese, Cormonese, Gradese e Unione Basso Friuli. Qualche mese fa la chiamata (la terza) dall’Ism. Questa volta per fare l’allenatore-giocatore. E cercare di salvare una squadra praticamente già retrocessa.

A Gradisca, con mezzo secolo di vita in tasca, Predrag si toglie la gioia di andare ancora in gol. Contro lo Zarja. In Prima Categoria. «Mancavano pochi minuti al triplice fischio ed eravamo sotto per 2-1 oltre che in inferiorità numerica. Dopo aver fallito tante occasioni è arrivata la sponda di un mio compagno. Io ci ho messo la testa. E la palla è entrata. Le sensazioni di segnare a 50 anni? Ho gioito come fossi un bambino. Come fosse la prima volta».