Pallacanestro Trieste, le trattative di Verona tengono bloccato Sanders. Fake Allen, sogno Dotson

TRIESTE. Gli appassionati del mistero troveranno pane per i loro denti. La caccia da parte della Pallacanestro Trieste all’esterno che dovrà sostituire Frank Gaines continua tra attese e presunti colpi di scena mentre la squadra oggi riprende il lavoro in palestra gli ordini di Maffezzoli e Vicenzutto con coach Legovich bloccato dall’influenza.

Tra rumor, piste e depistaggi orientarsi non è semplice e sarebbe esercizio di presunzione dire che proviamo a fare ordine. Partiamo da Jamarr Sanders. Che il suo nome sia tra i papabili non è un mistero, rispetto alla concorrenza ha qualche innegabile vantaggio: conosce bene Trieste per averci già giocato, è un buon collante con meno punti nelle mani rispetto a Gaines ma più attitudine difensiva e - particolare non secondario - non richiederebbe di spendere un visto per portarlo a casa visto che è già in Italia, a Verona.

Ma proprio qui sta il problema. La Tezenis sta cercando due stranieri: un play-guardia e un’ala forte. In attesa di trovare una combo-guard ad hoc Verona si tiene stretto Sanders perchè ha prestato alla causa azzurra tre giocatori (Cappelletti, Bortolani e Casarin) e si sta allenando con 8-elementi-8. Sanders, insomma, per il momento risulta bloccato. Potrebbe liberarsi a ore se la Tezenis trovasse un nuovo Usa.

Tra i giocatori sondati da Verona c’è un nome bello eclatante che pare solleticare anche gli appetiti di Trieste. Damyean Dotson, 196 cm, ex Nba, giocava con il Gaziantep prima della sospensione del campionato in Turchia. L’ultimo suo post su Insragram lo segnala a Houston. Costa. E non è escluso che in qualche modo il campionago turco si rimetta in moto. Forte, però, è forte.

Ma non di soli Sanders e Dotson pullula il web. Ieri pomeriggio si è diffusa la strana voce di un possibile, vicino, arrivo a Trieste di Kadeem Allen, ex Nba ora all’Hapoel Haifa, play di 185 cm o guardia di 191 cm a seconda dei siti internazionali che vorrete consultare. Altra combo-guard, in sostanza. Buon giocatore, come confermano i 15 punti di media in Israele ma sulla carta difficilmente compatibile con una squadra che ha già come play-guardia Corey Davis. Quello stesso Davis che spesso esterna con post sui social i suoi mali di pancia e che non farebbe certo salti di gioia se dovesse adattarsi a un altro coinquilino dopo aver visto il ritorno in cabina di regia di Michele Ruzzier.

Per aggiungere un altro elemento di mistero o sdrammatizzazione aggiungiamo che il buon Davis risulta tra i follower sia di Dotson che di Allen...La voce Allen, in ogni caso, raccoglie solo smentite e va liquidata come fake new.

L’unico dato certo è che entro un paio di giorni Trieste sarà costretta a fare rotta decisa sul nome di un giocatore visto che il 5 marzo, alla ripresa del campionato, all’Allianz Dome arriverà Treviso e il posto lasciato vacante da Gaines dovrà venir colmato. —