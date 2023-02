La Triestina calcio in campo a Padova con la grana Felici: dovrà restare fuori almeno due settimane

TRIESTE Sabato la Triestina gioca a Padova (inizio ore 17.30, arbitra Milone di Taurianova) la sua seconda trasferta consecutiva, sperando di trovare continuità dopo il convincente successo esterno con l’Albinoleffe.

Ma la squadra di Gentilini dovrà fare i conti con un’assenza decisamente pesante: Mattia Felici, come si ricorderà, era uscito malconcio dal campo di Zanica e purtroppo i riscontri di questa settimana hanno confermato che non si trattava di poca cosa. La distorsione alla caviglia dell’esterno alabardato è di quelle toste, tanto che il giocatore in questi giorni è dovuto ricorrere alle stampelle. Niente di gravissimo, comunque, sta di fatto che Felici ora ha bisogno di riposo e oltre alla partita di domani con il Padova salterà sicuramente anche quella casalinga della prossima settimana con la Juventus Next Gen. Con la speranza che il decorso sia normale e senza intoppi, si conta possa tornare disponibile dalla settimana successiva.

Inutile sottolineare quanto grave sia l’assenza di Felici, che non solo è stato il matchwinner di Zanica con il suo perfetto rigore, ma che certamente è l’elemento più pericoloso sul fronte offensivo. Una mancanza ancora più pesante in una partita come quella di Padova, dove giocoforza sarà fondamentale la velocità nel gioco di rimessa.

Quali le opzioni a disposizione di Gentilini? Logica vuole che il tecnico non vada a toccare il 4-2-3-1 (che spesso diventa un 4-4-2) che finora gli sta dando buone soddisfazioni, ma per fare questo dovrà inventarsi un esterno. La soluzione più gettonata al momento è quella di Andrea Tessiore, il centrocampista classe 1999 di scuola Sampdoria arrivato a gennaio dal Latina. Probabilmente era stato preso per fare la mezzala nel centrocampo a tre di Pavanel, ma fra quelli in rosa sembra quello più adatto a fare un certo tipo di lavoro sulla fascia. Un’altra opzione riguarda lo spostamento di Tavernelli in fascia, con l’inserimento di Minesso dietro a Mbakogu, ma al momento questa sembra una soluzione un po’ troppo offensiva per essere giocata fin dal primo minuto a Padova. Ma si può valutare anche l’avanzamento sulla fascia di Rocchetti con l’inserimento come terzino sinistro di Ciofani.

Più improbabile appare invece un cambio di modulo, ma ovviamente nulla può essere escluso. Da ricordare che domani contro il Padova tornano a disposizione Gori e Masi, che rientrano dalla squalifica. Probabile che il primo torni a far coppia con Celeghin in mezzo al campo: Lollo ha fatto bene con l’Albinoneffe ma ha un’autonomia ancora piuttosto limitata. Masi invece potrebbe anche partire dalla panchina perché la coppia Malomo-Piacentini ha mostrato una notevole solidità contro l’Albinoleffe. Per il resto, il resto della formazione dovrebbe venir confermato. Come si spera venga confermata anche la prestazione di Zanica e, possibilmente, anche il risultato. La classifica alabardata ha bisogno di essere alimentata e derby o non derby, servono punti.

ANTICIPO. Triestina-Juve Next Gen, che si doveva giocare domenica 26 febbraio alle 17.30, è stata invece anticipata a sabato 25 febbraio alle 14.30. —

