Triestina Calcio più solida con il nuovo assetto, resta ancora irrisolto il problema del gol

TRIESTE. Con la vittoria per 1-0 di sabato 11 febbraio a Zanica, la Triestina ha ottenuto il suo secondo clean sheet nelle ultime tre partite, cosa capitata raramente in questo campionato. E c’è da pensare, per come si stava mettendo la partita, che senza l’espulsione di Masi anche la sfida contro la Pro Sesto sarebbe terminata con Matosevic imbattuto. Insomma i meriti del nuovo assetto difensivo, che è dovuto alle novità arrivate nel reparto a gennaio ma anche a una protezione maggiore data da due centrocampisti, sono evidenti e sotto l’aspetto della compattezza l’Unione ha fatto indubbiamente grandi passi avanti. Non altrettanto, però, si può dire per l’attacco e la resa in fase offensiva. Contro l’Albinoleffe, questo è vero, si sono registrate un numero di occasioni maggiori rispetto alla media, grazie anche a un più efficace uso del contropiede una volta in vantaggio, ma la difficoltà di andare in gol è ancora piuttosto evidente. E non a caso è servito un calcio di rigore per passare in vantaggio e ottenere i tre punti. Del resto la Triestina è di gran lunga la squadra meno prolifica del girone: con appena 19 gol messi a segno, è ben distante da tutte le altre formazioni. Le dirette rivali per la salvezza, ad esempio, hanno segnato tutte una decina di reti in più. Curiosamente il penultimo attacco del girone, quello insomma più vicino al rendimento dell’Unione, è quello della capolista Feralpisalò, che ha mezzo a segno solo 23 reti (ma i gardesani hanno una difesa quasi imperforabile, solo 14 reti al passivo). Ma questo problema dell’attacco che caratterizza tutta la stagione alabardata, è ben lungi dall’essere risolto. Basti pensare che da cinque partite e mezzo, la Triestina non fa un gol su azione. L’ultimo è il raddoppio contro il Novara allo scadere del primo tempo con la bella girata di Adorante. Il gol della settimana seguente a Vercelli, che è servito solo ad accorciare le distanze, è arrivato con un colpo di testa di Di Gennaro direttamente su corner. Poi sono arrivati gli zero gol contro Trento, Virtus Vecomp e Pro Sesto, mentre come detto con l’Albinoleffe la rete è arrivata su rigore. L’Unione insomma ha più che mai bisogno di segnare, almeno di incrementare un po’ la media finora asfittica di 0,70 gol a partita. Questo perché qualche vittoria è necessaria per rientrare in zona play-out, e anche per il fatto che una volta arrivati eventualmente agli spareggi, partendo quasi certamente da una posizione di classifica peggiore, agli alabardati sarà necessario segnare una rete in più degli avversari nel computo delle due partite di andata e ritorno. Mbakogu è utilissimo, ha portato fisicità e profondità, ma non è un killer da area di rigore, anche se con una condizione migliore potrebbe aumentare il suo rendimento sotto porta. Adorante va a corrente alternata, Tavernelli è vivacissimo e tira da lontano, ma non ha mai segnato grappoli di reti, e lo stesso Felici, pur brillante per dribbling e pericolosità, è spesso fumoso e poco concreto in zona gol. Ma qualcosa di più bisognerà fare, non sempre possono venire in soccorso situazioni da calcio piazzato. Dopo i progressi nella solidità difensiva, riuscire a trovare con continuità la rete potrebbe essere il tassello decisivo nella corsa alla salvezza.