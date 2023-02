Pallavolo, il Cus Trieste conquista il primo posto matematico sul campo della Fincantieri

TRIESTE. In serie C maschile si riparte dopo la sosta per le finali di Coppa Regione: con due giornate di anticipo, l’Mv Group Cus Trieste si assicura il primo posto matematico, e decolla nuovamente, in vista della fase successiva. Sul campo della Fincantieri Monfalcone arriva un’affermazione perentoria: 0-3 (18-25; 23-25; 21-25) il risultato finale, nonostante il team gialloblù si presentasse senza Gambardella e Bellocchio. La prestazione complessiva, però, non ha lasciato scampo al team cantierino, che ha lottato ma non è mai riuscito a conquistare un set. In casa Cus, bene l’espressione corale, con Roberto D’Orlando che torna sui suoi livelli abituali e chiude con 19 punti all’attivo: è stata però una vittoria del gruppo, con tutti gli effettivi chiamati in campo. Begic dà spazio al palleggiatore Barazzuol, a Regonaschi ed al libero Salti, che interpretano al meglio la gara e si fanno trovare prontissimi. «Ora ci attendono gli ultimi turni – dice il Ds Gianluca Messina – prima di entrare nella fase calda del campionato. Dovremo essere bravi a sfruttare tutti i momenti possibili, in vista della volata per conquistare titolo e promozione».

MV: Pilot 5, D’Orlando 19, Gnani 4, Dervishi 8, Gerdol (L1), Tosato 4, Michelon 6, Barazzuol, Regonaschi 5, Salti (L2). All. Begic Altalena invece negli altri risultati: Prata – SloVolley ZKB 3-0 (26: 24, 25: 15, 25: 19) Slo: Hlede 0, Kosmina 0, Cotic 12, Komjanc 12, Cobello 3, Kante 4, Margarito (L1), Cavdek (L2), Antoni 0, Corsi 1, Terpin 0, Peterlin 0. All. : L. Manià. Dopo il grande successo in Coppa Fvg nella Finale contro il Cus, la “squadra unita” dello SloVolley ha subito una pesante sconfitta contro il Prata, penultimo in classifica, sabato nel 16mo turno.

Pordenone – Sloga Tabor S. Vegliach 3-1 (13, 14, 23-25, 18) S. Tabor: Castellani 0, Jeric 13, Riccobon 6, Skilitsis 16, Mania’2, Stefani 5, Dessanti (L1), Smeraldi (l2), Kralj 0, Vremec 3. Allenatore: D. Berlot Sloga Tabor perde in trasferta da pronostico contro il Pordenone quarto classificato, che ha dominato i set vinti. Infine il Soca Zkb Devetak di Battisti perde in casa 0-3 contro la Triestina Tre Merli, che domina e conquista importanti 3 punti, ma che è ancora a due lunghezze dal pool play-off e dal quinto posto, causa il successo per 3-1 del Fiume Veneto a sorpresa a spese del Mortegliano.