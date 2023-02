Canottaggio, il Saturnia fa subito tre ori nella prima stagionale. Sul podio Pullino e Adria

TRIESTE. A Torino il Saturnia va per tre volte sul gradino più alto del podio, ma a medaglia vanno anche Pullino, Adria, Trieste, Ravalico, Timavo, Lignano e San Giorgio. Una due giorni dedicata alla più tradizionale delle long distance europee, che ha visto, tra sabato e domenica oltre 4000 atleti in gara sul fiume più lungo d'Italia, nella prima giornata in barca corta, ed in 4 di coppia e otto nella seconda.

Un impegno agonistico sui 5000 metri, che rappresentava un collaudo voluto dai tecnici federali in particolare delle squadre Under 19 e U23, in vista dei prossimi raduni, mentre per i coach societari, la prima uscita stagionale che in genere dà indicazioni molto utili sullo stato di forma degli equipaggi.

Sabato scorso positiva la nuova formazione del Saturnia nel 2 senza U23, che vedeva Secoli e Premerl precedere di una decina di secondi Cerea ed il misto Cavallini/Arno, e più che soddisfacenti i doppi U19 del Saturnia ed U17 della Pullino al femminile, ed i singoli senior ed U23 ancora targati Saturnia, tutti medaglia d'argento. Domenica, nelle gare dedicate alle barche lunghe, prova gagliarda del quadruplo femminile U23 di Zerboni, Secoli, Barini, Premerl (Saturnia), con un percorso da protagoniste, mentre da segnalare la prova del 4 di coppia U14 del misto Pullino/Adria con Furlani, Predonzani, Germani, Crevatin, tutte prime sul traguardo. Prove di spessore anche per gli atleti che gareggiavano a Torino già con un pensiero alle prime Maglie Azzurre della stagione: Distefano, Wiesenfeld, Serafino (Saturnia), Marvucic e Dri (San Giorgio), Corazza, Camarotto (Timavo), tutti sul podio, mentre da segnalare ancora l'argento della formazione interamente societaria del 4 di coppia U19 femminile Antoni, Crevatin, Gregorutti, Pastorelli (Saturnia), che conquistava l'argento.

«Siamo venuti a Torino con pochissime uscite causa il meteo proibitivo di quest'ultimo mese e mezzo, e reduci dal periodo di influenze» commentava Barbo l'head coach del Saturnia, «tanto che sono stato costretto a ritiri e cambi nelle formazioni. La squadra ha comunque risposto bene sia in barca corta che lunga, e mi lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.»

Prima giornata. ORO: 2 senza U23 femminile Secoli, Premerl (Saturnia); ARGENTO: 4 di coppia senior mix Benedetti (Lignano); otto master mix Milos, Frank, Succhielli, Lago, Bisjak, Rojc, Della Zonca (misto Ravalico, Trieste); doppio U19 femminile Crevatin, Barini (Saturnia); doppio U17 femminile Ozbolt, Fortunat (Pullino); singolo senior Ferrio (Saturnia); singolo U23 Serafino (Saturnia); singolo pesi leggeri femminile Zerboni (Saturnia); BRONZO: otto master mix Berti (Timavo); singolo senior Martini (Padova); singolo senior Giraldi (Trieste);

Seconda giornata. ORO: 4 di coppia senior Ferrio (misto Saturnia); 4 di coppia U23 femminile Zerboni, Secoli, Barini, Premerl (Saturnia); 4 di coppia cadette Furlani, Predonzani, Germaini, Crevatin (misto Pullino, adria); ARGENTO: otto senior Distefano, Wiesenfeld (misto Saturnia); 4 di coppia U19 Marvucic (misto S.Giorgio); 4 di coppia U23 Serafino, Dri (misto Saturnia, S.Giorgio); 4 di coppia senior femminile Corazza (misto Timavo); 4 di coppia U23 f. Camarotto (misto Timavo); 4 di coppia U19 f. Antoni, Crevatin, Gregorutti, Pastorelli (Saturnia); BRONZO: 4 di coppia pl Corazza (misto Timavo); 4 di coppia master U43 Milos (misto Trieste).