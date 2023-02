Calcio Dilettanti, due squilli del Brian Lignano affondano il Sistiana Sesljan

VISOGLIANO. Due fiammate del Brian Lignano mettono ko il Sistiana Sesljan che sul prato di casa rimanda l’appuntamento con il successo nonostante l’1-2 di Spetic, arrivato però troppo tardi.

Il derby del golfo va ai friulani di Moras, molto più cinici dei ragazzi di Godeas, mai pericolosi al cospetto di una formazione che ha costruito con ordine fino a guadagnarsi la vittoria. A Visogliano gli ospiti esibiscono una prestazione solida con un 4-3-3 compatto ma che quando si distende è capace di far male. Di conseguenza, sono pochi gli spazi per i delfini che chiudono la prima frazione senza conclusioni all’attivo.

La prima occasione porta il graffio di Zucchiatti che prima sguscia tra le maglie della difesa senza però trovare la porta e qualche minuto più tardi manca lo specchio con un colpo di testa impreciso. Tre minuti più tardi Ghersetti recupera un buon pallone sulla trequarti: l’invito per Spetic è gradito ma Presello anticipa allontanando il pericolo. Il Brian inserisce la trazione anteriore e trova il vantaggio al 15’ su un tiro dalla bandierina di Campana, bravo a pescare l’inserimento sul secondo palo di Deana che al volo spedisce il pallone in porta. Gli ospiti restano in attacco e dopo lo slalom di Alessio che obbliga Tortolo alla respinta ed un paio di affondi di Presello, arriva il raddoppio dello stesso Alessio, invitato in porta da Zucchiatti: al numero 10 basta una zampata da distanza ravvicinata per ipotecare il 2-0 sul tramonto della prima frazione.

La reazione del Sistiana arriva solo dopo il tè caldo con Godeas che si affida alla panchina per provare a dare una spallata alla manovra dei suoi, arginata dalla compostezza del Brian. L’asse Francioli-Ghersetti è quello più caldo: buono il break dei padroni di casa in almeno due occasioni anche se la poca freddezza al momento del tiro da parte di quest’ultimo lascia immacolata la porta difesa da Peressini. Loggia, Gotter e Dussi provano a dare freschezza e verticalizzazione al gioco dei delfini con risultati incoraggianti: al 18’ è Dussi a provare la conclusione, alta, riproposta anche alla mezz’ora con un tiro che si spegne sul fondo. Dall’altra parte, Alessio spaventa gli avversari con un calcio piazzato che colpisce il palo esterno mentre Germani si candida per il 2-1 al 43’ dopo aver controllato un pallone sul ciglio dell’area di rigore: l’idea è buona ma il destro rotola tra i guanti di Peressini. A tempo scaduto è Spetic a trovare finalmente la porta grazie ad un pallone orizzontale di Dussi ribadito in rete con un tocco da distanza ravvicinata. Il 2-1 dà ragione al secondo tempo carsolino che paga una risposta tardiva al gioco del Brian: all’ultimo respiro Dussi manca l’aggancio su un filtrante di Gotter ed il triplice fischio consegna tre punti agli ospiti.