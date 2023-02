La Triestina fa il colpo a Bergamo: prima vittoria in trasferta

BERGAMO. La Triestina finalmente trova la prima vittoria in trasferta. Lo fa grazie a un rigore realizzato da Felici ma è il risultato di una partita giocata con grande concentrazione sul campo dell’Albinoleffe. Una vittoria costruita con pazienza e pienamente meritata. L’Unione è stata sì fortunata nel primo tempo con un palo clamoroso di Marconi ma nella ripresa ha legittimato il successo grazie ad alcuni contropiede ispirati da Felici (poi uscito dal campo infortunato). Finalmente arriva un sorriso non solo per Gentilini che alla terza partita sulla panchina centra quello che non era riuscito ai suoi predecessori ma anche per i tifosi giunti anche a Zanica. La situazione di classifica cambia poco ma questa vittoria può segnare una svolta che gli alabardati devono saper cogliere.