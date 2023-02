Pallanuoto Trieste, l’orgoglio e il tifo della Bianchi per conquistare la semifinale europea

TRIESTE Natale a Trieste potrebbe non essere del tutto finito. E non tragga in inganno il calendario: questa sera alla Bruno Bianchi la Pallanuoto Trieste avrà davanti a sè la notte più lunga e la chance di plasmarla in quella più bella. Merito di quella cometa avvistata non più tardi di due settimane fa a Szolnok, cittadina ungherese teatro di quel successo alabarsato per 12-13 che ora i ragazzi di Daniele Bettini sono chiamati a difendere ad ogni costo.

Alle 20 si gioca Pallanuoto Trieste-Szolnok, il confronto di ritorno dei quarti di finale di Euro Cup: festival da poco più di mezz’ora di pallanuoto ad alte frequenze che scandirà il cammino e la storia della Samer & Co. Shipping, mina vagante di un torneo che da esordiente ha imparato a gestire con una mentalità da grande.

La cornice, poi, sarà una bolgia avvolgente con i circa mille posti disponibili (l’ingresso è gratuito e senza bisogno di prenotazione) che si sporgeranno insieme alla squadra sulle semifinali: il punto più alto mai toccato da decenni da Trieste, e non solo in questo sport.

Sarà un viaggio in acque internazionali da fare assieme alla città, come ha sostenuto l’allenatore alabardato alla vigilia, chiamando a rapporto quanti più tifosi possibile perché in vasca si vince con i gol ma tutto quello che accade attorno, decibel compresi, cambierà il clima e quindi la storia.

«Partiamo praticamente alla pari contro una squadra organizzatissima, che coniuga qualità e quantità – ha analizzato il tecnico - Noi comunque siamo determinati. Dobbiamo soltanto mettere in acqua il 100% del nostro potenziale». La rosa è tutta a disposizione, compreso naturalmente Inaba: un sensore del benessere della squadra, perché quando gira lui, per gli avversari è grave. Numeri alla mano, il giapponese ha realizzato tre reti a ciascuna delle rivali nel corso delle qualificazioni, quattro centri sia all’andata che al ritorno degli ottavi e nel primo round dei quarti si è presentato con cinque gol. Una promessa, più che una statistica, che farà di tutto per mantenere.

«La pressione c’è ma c’è anche la voglia di dare tutto – ha proseguito Bettini - Gli ungheresi hanno alcuni giocatori chiave, ai quali tendono appoggiarsi in fase offensiva per sfruttare l’uno-contro-uno e dovremo essere bravi a limitarli. Sarà una gara da giocare azione su azione e il supporto del pubblico potrebbe essere determinante».

Nel mirino ci sono soprattutto tre avversari da neutralizzare con una certa urgenza: il cecchino Pasztor, il mancino Szeghalmi ed il centroboa Teleki, che l’ultima volta a Trieste se n’era andato via con 3 punti (nel 2017 era in forza al Savona).

Una vittoria oppure un pareggio per la Pallanuoto Trieste vorrebbero dire entrare nell’Olimpo delle semifinali.

Con una sconfitta di misura si andrà ai rigori mentre un ko con almeno due gol di scarto favorirebbe irreversibilmente i magiari. —

