La Pallanuoto Trieste si fa sorprendere alla Bianchi dai romani: il pareggio frena il volo

TRIESTE La bocca è quasi asciutta per la Pallanuoto Trieste che si lascia sorprendere dalla Distretti Ecologici Roma che con una prestazione decisa ed inflessibile strappa un punto pesantissimo alla squadra di Bettini.

Finisce 10-10 nel bacino della Bianchi che dopo aver incorniciato cinque successi di fila, registra un pareggio che rallenta la corsa al terzo posto della Samer & Co. Shipping. Lassù, Ortigia e Telimar balzano rispettivamente a 6+ e +3 mentre Savona resta a +1. Non il migliore dei modi per iniziare una settimana che condurrà, tra tre giorni, a quella che fino ad ora è la notte più importante della stagione triestina, ossia la gara di ritorno dei quarti di EuroCup con lo Szolnok.

La partita è a specchio: con i padroni di casa che non massimizzano il vantaggio creato subendo piuttosto le incursioni ospiti che pur avendo sempre inseguito Trieste, non hanno mai concesso grossi margini di fuga fino ad affondare il colpo del definitivo pareggio a 5 secondi di una sirena - l'ultima - che avrebbe restituito morale e soprattutto punti ai ragazzi di Bettini. Comincia Bini, con il suo mancino, a creare problemi a De Michelis mentre dall’altra parte Francesco Faraglia fa 1-1 su un tiro da rigore gentilmente concesso da Inaba. Dopo il gol di Viskovic, il giapponese trova il 2-2 con un rasoacqua in diagonale e rimette Trieste in avanti finalizzando alla perfezione il generoso assist di Vrlic. I laziali però sono concentrati e il pallonetto di Voncina ad un battito di ciglia dal termine della prima frazione ne è il prologo perfetto: 3-3. Doppio Mladossich rimette gli alabardati in avanti; Lucci incalza i suoi riportandoli a -1 quindi Bini accompagna le squadre al cambio campo sul 6-4.

Petronio (doppio) e Viskovic si rincorrono sul tabellino mentre uno spiovente dolce ma velenoso di Lucci lascia Roma sull’8-6: una distanza che Trieste non incrementa ma custodisce ed al secondo gol di Faraglia risponde Inaba con una botta che si infila in una fessura nel corridoio centrale. Il vantaggio degli alabardati, tuttavia, si smaterializza all’alba della quarta frazione quando l’asse Viskovic-Voncina demolisce quanto fatto dai rivali. A 17” dal termine Petronio trova un insperato 10-9 ma il prologo è scritto, Faraglia ha la palla e Roma pareggia. —