La Pallacanestro Trieste scatena il tifo del Dome e la Bora nella sfida con Milano

TRIESTE La Bora sulla maglia e oltre 5mila tifosi già annunciati con buone prospettive di avvicinare il sold out all’Allianz Dome. L’arrivo dell’EA7 Emporio Armani Milano a Trieste (palla a due alle 17) stavolta viene accolto con un clima diverso: legittimi rispetto e preoccupazione per la cifra tecnica della banda di Messina ma i biancorossi hanno tanto entusiasmo addosso e voglia di regalare un’altra gioia al pubblico dopo le quattro vittorie consecutive.

Ogni confronto con Milano rappresenta storicamente un evento e questo presenta già mille spunti di interesse. Il primo è naturalmente in campo, con il debutto di Emanuel Terry. Dopo ua decina di giorni di allenamento con i nuovi compagni il lungo Usa non sarà evidentemente padrone di tutti i giochi di Legovich ma potrebbe fornire indicazioni su quale sarà il suo apporto. Non c’è da attendersi presumibilmente bottini eclatanti ma è in difesa che Terry si fa sentire e oggi si metterà subito alla prova contro il cliente peggiore. Un 4/5 con quella rapidità di piedi è merce rara, ora tocca alla prova del campo.

Addosso a Terry e agli giocatori della Pallacanestro Trieste una divisa speciale, con il grigio dell’arenaria del Molo Audace e un segnale di identità con la città e quello che è uno dei suoi simboli più conosciuti: la Bora. Gli assist di Daniele Cavaliero alla PallTrieste si sono trasferiti dal parquet alla scrivania, l’idea della squadra che si immedesima con il suo vento è una chicca.

Attorno al campo un colpo d’occhio da Red Wall delle serate migliori. Sabato mattina erano 5088 tra biglietti e abbonati, oggi verosimilmente si arriverà a quota 5500, vale a dire il doppio delle presenze a inizio campionato. Un altro piccolo miracolo. E se ne aggiungerà un altro se in tanti doneranno un paio di scarpe da ginnastica (preferibilmente dal numero 40 a 45) per il progetto charity “Carezze”.

La PallTrieste ha affidato la presentazione del match all’assistent Andrea Vicenzutto: «Arriviamo alla partita di Milano dopo un periodo positivo e questo si è riscontrato in palestra dove erano evidenti l'entusiasmo e la volontà nel fare le cose da parte dei ragazzi. La nostra condizione fisica non è stata, purtroppo, per tutta la settimana perfetta, abbiamo avuto qualche acciacco che ci ha impedito di allenarci con regolarità e al completo ogni giorno, però nonostante questo siamo riusciti a fare degli ottimi lavori in campo e di questo siamo contenti».

Continua Vicenzutto: «Siamo pronti ad affrontare una squadra fisica, che fa della difesa la sua prima prerogativa, non a caso è la migliore del campionato. Può contare in ogni ruolo su tantissima esperienza con giocatori che hanno militato nei campionati più prestigiosi. Dovremo, quindi, essere bravi noi ad alzare l'asticella della nostra competitività emotiva e dell'aggressività fisica al massimo per poter fronteggiare una delle squadre più attrezzate d’Italia e d'Europa. Non vediamo l’ora di giocare un’altra partita davanti un pubblico come quello di domenica scorsa, se non addirittura più entusiasta e più numeroso. Sono sicuro che anche i ragazzi provano lo stesso, speriamo di fare un’altra ottima partita davanti i nostri tifosi, dando ancora il 110 per cento».

Nell’anticipo Treviso sbanca Verona 97-81 (Banks 24). Oggi. Venezia-Brindisi (12), Tortona-Varese (16), Pallacanestro Trieste-Milano (17), Napoli-Scafati (17.30), Trento-Sassari (18.30), Virtus Bologna-Brescia (20), Pesaro-Reggio Emilia (20).

Classifica: Milano, Bologna 26, Tortona 24, Pesaro, Varese 20, Trento 18, Brindisi, Venezia, Trieste, Sassari 16, Brescia, Scafati, Treviso 14, Verona, Napoli 2, Reggio Emilia 10. —