Pallacanestro Trieste, dagli Usa la Csgi manda un ringraziamento al calore e al pubblico di Trieste

TRIESTE. Un messaggio di ringraziamento al calore e al pubblico di Trieste. Lo ha mandato dagli Usa la nuova proprietà della Pallacanestro Trieste, la Csgi (Cotogna Sports Group Italia), tracciando un bilancio del primo mese di controllo del club biancorosso e dopo le 4300 presenze all’Allianz Dome nella partita vinta contro Napoli.

Cara Trieste, si firmano Richard dM, Prab, Fitz, Connor, John, Richard J., un mese fa annunciavamo l’acquisizione della maggioranza delle quote della Pallacanestro Trieste: da allora a oggi, quante emozioni!

«Vi scriviamo per ringraziarvi dell’accoglienza che abbiamo ricevuto da parte di tutti: i nostri partner, la squadra e l’intero staff della Pallacanestro Trieste, ma soprattutto da parte dei tifosi e di tutte le persone che in queste settimane stanno tornando a tifare Pallacanestro Trieste. Trieste ci ha ammaliato, e sentiamo già un forte legame con la città e con voi».

«In 30 giorni - continua la lettera - abbiamo fatto già tanti progressi, in campo - con una squadra che Marco Legovich sta portando a maturazione - dal punto di vista organizzativo e gestionale sotto la sapiente guida di Mario Ghiacci, e nel rapporto con il pubblico, che ieri ci ha commosso».

E ancora: «Abbiamo i primi dati da condividere con voi: il 20% in più di abbonati in dieci giorni, oltre mille biglietti staccati per la partita di Napoli (e Curva Nord esaurita!), più di 4mila persone all’Allianz Dome, oltre 130 articoli sui media nazionali e locali - da una eccezionale prima pagina su Il Piccolo alla copertura sulle edizioni cartacee di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Tuttosport, La Repubblica e le loro testate online - e a una esplosione di visualizzazioni ed engagement sui social media e sul sito web della Pallacanestro Trieste. Dal 30 dicembre a oggi il sito web della Pallacanestro Trieste ha contato quasi 100mila nuovi utenti e quasi 440mila visualizzazioni. Su Instagram, a gennaio 2023 abbiamo acquisito un migliaio di nuovi follower (+4,5%), e l’aumento del coinvolgimento del nostro pubblico rispetto al mese precedente è dell’83%. Sono tutti segnali di un nuovo rapporto con il pubblico e di un progetto dalle grandi potenzialità, che ora sta guardando anche all’aumento della fan base negli Stati Uniti».

«Si tratta di risultati di breve periodo - conclude la lettera ai tifosi - che mostrano come la nostra scelta sia stata giusta: questo è solo l’inizio! Vi ringraziamo di cuore, mentre si apre per tutti noi una grande settimana: ci saranno numerose sorprese per i nostri tifosi, una delle quali vi piacerà tantissimo. Non vogliamo fare alcuno spoiler, ma vi diamo un indizio: “very dark grey”.Stay tuned,Ci vediamo presto!».