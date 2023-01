La Pallacanestro Trieste prepara la carica dei quattromila contro Napoli

TRIESTE La carica dei quattromila è pronta a dare l'assalto all'Allianz Dome per il match contro la Ge.Vi Napoli che domenica metterà in palio punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza.

Continua a dare risposte positive la prevendita, sia per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti studiati ad hoc per il girone di ritorno sia in riferimento alla vendita dei soli biglietti per la partita in programma domenica con inizio alle 18.

Giovedì sera, a tre giorni dal match, erano 312 i nuovi abbonamenti sottoscritti e 734 i biglietti venduti: numeri che potranno essere incrementati ancora oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e domani dalle 10 alle 13. Domenica, solo per i singoli biglietti, gli sportelli di via Flavia saranno aperti dalle 16 e fino alla fine del secondo quarto. Negli orari di apertura della biglietteria chi ha acquistato su Vivaticket l'abbonamento "Be Bold" per il girone di ritorno potrà ritirare la tessera fisica che gli consentirà l'accesso all'Allianz Dome.

La squadra chiama e il pubblico di Trieste, dunque, comincia a rispondere. Un trend in continua crescita (contro Scafati si era finalmente sfondato il muro delle 3000 unità), segno che le vittorie conquistate nelle ultime settimane, il buon gioco mostrato dai ragazzi di coach Legovich a Treviso e soprattutto a Venezia e la fiducia portata dalla nuova proprietà americana stanno pian piano ricreando entusiasmo attorno alla Pallacanestro Trieste.

Nel frattempo continua la preparazione in vista del match contro la Ge.Vi Napoli di Cesare Pancotto. Si lavora con la forza dei nervi distesi e si deciderà senza forzare i tempi l'eventuale impiego di Emanuel Terry. In questi primi giorni, coach Legovich e il suo staff stanno valutando le condizioni di forma del giocatore e il suo graduale inserimento nel gruppo.

Non c'è fretta di decidere come, al momento, è stata rinviata la decisione legata a un eventuale passaggio al 6+6. Se Terry sarà convocato e farà parte della squadra chiamata a sfidare Napoli nell'ennesimo scontro salvezza di questo campionato, lo capiremo probabilmente solo al momento del riscaldamento prepartita.

Di certo c'è la volontà di non stravolgere gli equilibri del gruppo in un match così importante per il campionato. Battere Napoli, allungare in classifica e mettere ulteriori punti di margine rispetto alla zona retrocessione diventa la priorità in una giornata che potrebbe sorridere ai colori biancorossi.

Novità dal mercato, intanto, con la Nutribullet Treviso che nelle ultime ore ha annunciato la firma del francese Hugo Invernizzi, esterno arrivato alla corte di Marcelo Nicola per sostituire il partente Sokolowski. —