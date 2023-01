Euro Cup, quarti di finale: la Pallanuoto Trieste conquista gara-1 in trasferta contro lo Szolnok

TRIESTE. Grandissimo exploit della squadra maschile della Pallanuoto Trieste che si è aggiudicata la gara di andata dei quarti di finale dell’Euro Cup battendo in Ungheria lo Szolnok con il risultato di 13-12.

Gara durissima per il team allenato da Daniele Bettini, terminata con una vittoria di prestigio che fa ben sperare in vista della gara di ritorno in programma alla “Bianchi” mercoledì 8 febbraio alle ore 20.