Triestina calcio, primo tempo al buio e arriva un’altra sconfitta a Vercelli

Anche a Vercelli il ruolino di Pavanel in trasferta resta a quota zero. In Piemonte arriva la sconfitta numero otto consecutiva e questo dice già tutto. Il risultato negativo che si reitera non dice però che stavolta la Triestina è caduta in un primo tempo catatonico con due reti subite nei primi 20’ con la complicità prima di Pisseri e poi di Di Gennaro. Un fardello pesante per qualunque squadra figuriamoci per l’Unione. E infatti gli alabardati nei primi 45’ non ne prendono una e non riescono a confezionare nemmeno un’occasione da rete. Nella ripresa entra i nuovi Celeghin e Tavernelli con una Triestina un po’ più vivace. Arriva il gol di testa di Di Gennaro a ravvivare il match. Gli alabardati si rianimano ma non a sufficienza per ristabilire l’equilibrio. La vittoria di sabato scorso al Rocco con il Novara non è servita. Si ricomincia da capo. Anzi si va avanti con l’ultimo posto ma con un turno in meno da giocare. La situazione è sempre più grave.