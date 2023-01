Triestina, incubo secondo tempo: ben 12 punti persi e pochi gol

TRIESTE. Potrà sembrare strano a dirlo visto l’ultimo posto in classifica, ma in questa stagione c’è anche una Triestina da play-off: purtroppo è quella dei primi tempi, mentre le partite durano 90 minuti e oltre. Sabato scorso con il Novara finalmente l’Unione ha tenuto fino in fondo l’ottimo risultato del primo tempo, però è stato un evento rarissimo in questa stagione, perché gli alabardati nelle seconde frazioni di gioco di punti ne hanno persi un sacco. Andando infatti ad analizzare tutte le 22 partite giocate fin qui, la Triestina ha perso ben 12 punti nei secondi tempi. Questo significa che se le partite fossero finite dopo i primi 45 minuti, l’Unione non starebbe certo pensando a una difficile salvezza da conquistare, anzi in classifica avrebbe 30 punti e sarebbe al nono posto, quindi in posizione utile per i play-off. Un ulteriore dato decisamente sorprendente, che del resto è anche la causa del pessimo rendimento della Triestina nella ripresa, è nei gol segnati e subiti. Ebbene considerando solamente i secondi tempi, la squadra alabardata in questo campionato ha segnato solamente 5 reti e ne ha subiti ben 20. Uno score, quello delle reti segnate, frutto tra l’altro in gran parte delle primissime partite della stagione.

Se Pavanel ha dato finalmente una certa solidità a questa squadra, che soprattutto nell’ultimo periodo ha fornito buone prestazioni, va anche detto che l’unica rete segnata nel secondo tempo nelle 15 partite con il mister in panchina, è quella inutile di Ganz su rigore allo scadere del match di Busto Arsizio. Ed è su questo che l’Unione deve assolutamente migliorare se vuole puntare alla salvezza, perché senza reti nei secondi tempi difficilmente si porta a casa il risultato, a meno di blindare la porta dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo. Cosa riuscita con Pergolettese e Novara, solo sfiorata invece nella maledetta partita con il Pordenone. Come ha perso 12 punti la Triestina nei secondi tempi? È presto detto: il primo punto già al debutto, visto che dopo il primo tempo con il Pordenone si era sullo 0-0. Poi c’è stata la trasferta di Novara, con l’Unione che aveva chiuso i primi 45 minuti in avanti prima di subire il pareggio nel finale di gara: e lì di punti se ne sono persi due. Altri due se ne sono andati nei secondi tempi delle trasferte con Pro Sesto e Juve Next Gen, entrambe chiuse in parità nella prima frazione prima che la ripresa fosse fatale. Quindi con il Renate altri due punti se ne sono andati nella ripresa, dopo che l’Unione aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Poi in casa con il Lecco l’1-1 del primo tempo si è trasformato in sconfitta, e un altro punto se ne è andato a Piacenza nella debacle del secondo tempo dopo una discreta prima frazione. E poi sono ben 3 i punti persi con il Pordenone, dal primo tempo chiuso in vantaggio alla grande beffa dei minuti finali. Insomma due Triestine diverse fra primo e secondo tempo: un lusso che gli alabardati non si possono permettere.