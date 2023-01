Eyof, Giochi olimpici giovanili e invernali al via in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Il conto alla rovescia è quasi terminato. Alle 18 di sabato 21 gennaio, Trieste ospiterà la Cerimonia inaugurale dell’European Youth Olympic Festival – Eyof2023 Fvg –, il più importante evento multi-sport europeo nato con l’obiettivo di consolidare gli ideali e i valori dello sport presenti nella Carta olimpica.

Promosso dall’Associazione dei Comitati Olimpici Europei (Eoc), il Festival si tiene con cadenza biennale, negli anni dispari, e prevede un’edizione estiva e una invernale.

Nel 2018, proprio durante la 47ª Assemblea generale dell’Eoc a Marbella, il Friuli Venezia Giulia si è aggiudicato la XVI edizione Sport invernali su neve e ghiaccio raccogliendo il testimone dalla Finlandia nel dicembre 2021.

Un appuntamento sportivo internazionale molto atteso perché vede la partecipazione dei migliori atleti agonisti di categoria selezionati dai rispettivi Comitati olimpici nazionali. Gli stessi che potrebbero essere i futuri campioni delle Olimpiadi in programma a Milano Cortina nel 2026.

L’edizione che la nostra regione si appresta a ospitare è già stata ribattezzata come unica e dei record. E non solo per i numeri – 47 nazioni accreditate tra cui l’Ucraina, ospite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2.300 partecipanti, 1.300 atleti dai 14 ai 18 anni, 14 discipline sportive per 109 competizioni in calendario, 1.200 volontari, oltre 80 strutture ricettive regionali coinvolte nell’ospitalità, ma per le numerose strategie innovative adottate dal Comitato di indirizzo e organizzatore in un’ottica di sostenibilità e di aggregazione delle moltissime realtà regionali coinvolte.

Novità che partono dalla sua natura inedita, transfrontaliera e diffusa: undici le località di gara coinvolte e distribuite lungo tutto l’arco alpino del Friuli Venezia Giulia, di cui due, Spittal e Planica, nelle confinanti Austria e Slovenia, unitamente alle città di Trieste e Udine, elette a ospitare le cerimonie ufficiali di apertura e chiusura del Festival Olimpico della Gioventù Europea. E passano attraverso il protocollo d’intesa operativo con la Fondazione Milano Cortina 2026, il coinvolgimento attivo di tutti i poli sciistici Fvg, della Federazione Italiana Sport Invernali e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, degli studenti e studentesse dei poli universitari di Trieste e Udine e degli istituti statali superiori come volontari, di cooperative sociali onlus, della Protezione civile e delle diverse associazioni delle forze dell’ordine.

Gli elementi innovativi consistono poi nella partecipazione attiva dell’università di Udine, con il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per la progettazione e sviluppo di un innovativo processo che vede l’intelligenza artificiale applicata a un sistema di tracciabilità visual delle performance degli atleti per programmi di allenamento agonistico; con il Dipartimento Area Medica e il coinvolgimento di Agrifood per la creazione di un menù performante dedicato proprio agli atleti degli sport invernali con prodotti dall’origine controllata della filiera agroalimentare regionale e certificati dal marchio IOSONOFVG. Università protagonista anche nello sviluppo di un protocollo che analizzerà le ricadute socio economiche e ambientali del Festival nelle località interessate.

Presenti all’appello anche l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale e la Direzione dell’Ufficio Scolastico regionale con l’organizzazione di un convegno dedicato agli studenti dei Licei Sportivi regionali per valutare lo sport anche come interessante sbocco professionale, e con il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari per la loro partecipazione alle diverse gare in calendario dal 22 al 28 gennaio. Un ruolo di primo piano è rivestito anche da PromoTurismoFvg per la promozione di un territorio a grande vocazione turistica, dai sindaci e dalle loro comunità, pronti ad accogliere questo evento internazionale multi-sport che per la prima volta in assoluto vedrà anche il debutto di Sci alpinismo, Free Style Skiing (Slopestyle & Big Air) e Ski Cross.

Eyof2023 Fvg vede come partner la Comunità Europea, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, PromoTurismo Fvg, IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA, gli atenei di Trieste e Udine, oltre all’European Olympic Committes.