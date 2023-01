Eyof 2023, sabato la cerimonia in piazza Unità a Trieste con 2300 persone

TRIESTE Un’ora e mezza di luci, musica, in una piazza dell’Unità d’Italia invasa da 2300 persone. Sarà questo e molto altro la cerimonia di inaugurazione del Festival Olimpico della Gioventù Europea Eyof 2023 dai 14 ai 18 anni che si terrà sabato a Trieste. Il conto alla rovescia è iniziato, come testimonia l’allestimento del palco.

Sarà un’edizione record, quella ospitata dal Friuli Venezia Giulia, con 47 Nazioni partecipanti e un calendario di gare che coinvolge anche siti in Austria (Spittal) e Slovenia (Planica). Dodici infatti le sedi di gara, 14 gli eventi sportivi e 109 le competizioni che coinvolgeranno complessivamente 1300 giovani atleti. Altre mille persone fanno parte delle delegazioni, tra tecnici e dirigenti.

I DETTAGLI

La cerimonia di apertura in piazza Unità si aprirà alle 18 di sabato. Le delegazioni raggiungeranno il capoluogo regionale nel primo pomeriggio con pullman che saranno poi sistemati nell’area della Stazione Marittima. La manifestazione comporterà anche limitazioni alla viabilità con un divieto di transito sulle Rive in entrambi i sensi di marcia dalle 17 alle 20.30 circa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Tommaseo. Il programma della cerimonia prevede l’arrivo della torcia (ultimo tedoforo sarà un giovane sportivo della regione) con l’accensione del braciere, i discorsi ufficiali e la dichiarazione di apertura dell’edizione di Eyof 2023. Confermata la presenza del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Due interventi da parte di sportivi del Friuli Venezia Giulia descriveranno in breve le bellezze del territorio alle delegazioni. La sfilata delle rappresentative sarà scandita, oltre che da giochi di luce laser, dalla musica di un dj. Tre ore prima si terrà la conferenza stampa che presenterà gli ultimi dettagli sulla manifestazione che vivrà invece a Udine la cerimonia di chiusura. L’appuntamento di sabato sarà visibile anche in diretta streaming su eyof2023.it e EOCTV.org).

LA TAPPA

Il penultimo appuntamento con il viaggio della torcia intanto si è svolto a Lignano Sabbiadoro, una tappa non casuale visto che 18 anni era stata proprio la località balneare a ospitare l’edizione estiva dei giochi. Si è trattato di una sorta di passaggio del testimone a distanza di tempo. Presenti le società sportive del territorio, tra cui lo Sci Club di Lignano Sabbiadoro.

Il presidente del Coni del Friuli Venezia Giulia Giorgio Brandolin (che è vicepresidente del comitato esecutivo di Eyof2023 che ha al vertice Maurizio Dunnhofer) ha ringraziato tutti i volontari: «Sono oltre 600 le persone coinvolte sui tracciati di gara, piste e impianti sportivi».

L’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini ha sottolineato la rilevanza che l’Eyof 2023 ha per tutto il territorio: «Il sistema Friuli Venezia Giulia ha lavorato intensamente per la riuscita di questa manifestazione che contribuirà a rafforzare la visibilità del nostro territorio e conferma la tradizione della regione a ospitare grandi eventi». A Lignano era presente la medagliata olimpica e campionessa mondiale della Nazionale paralimpica di tennistavolo Giada Rossi.

IL SIGNIFICATO

Eyof, lanciato nel 1990, su iniziativa dell’Associazione dei Comitati olimpici europei (Eoc) vuole promuovere i valori e gli ideali incarnati nella Carta Olimpica, educando e motivando i giovani - come si legge nella presentazione dell’evento - a praticare sport e ad abbracciare uno stile di vita sano. —

