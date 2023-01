Pallanuoto Trieste, le orchette trascinate da Cergol schiacciano la Rari Nantes Bologna

TRIESTE. Ci mette sette giorni la Pallanuoto Trieste femminile a riscattare la sconfitta contro Padova e prendersi la prima vittoria dell’anno, legittimata da una partita solidissima dall’inizio alla fine contro la più modesta Rn Bologna. Finisce 14-9 tra le mura della Bianchi; mai come ora abituata alla parte alta di una classifica che ora vede le orchette volare a quota 15 punti ed agganciare temporaneamente il Rapallo (che ha una partita in meno) in quarta posizione.

Alla squadra di Zizza riesce tutto bene, tant’è che l’equilibro non è stato mai in discussione sebbene Bologna non sia rimasta a guardare. A convincere maggiormente, è stata la gestione delle triestine, brave a non perdere il filo nella fase più concitata del gioco e soprattutto a recuperare qualche sbavatura in avvio.

Nel sabato sera di largo Irneri sono le emiliane a rompere il ghiaccio con l’uno-due firmato Altamura a scombinare subito i pronostici. Capitan cergol, grazie ad un rigore trasformato al 5’, mette un po’ di ordine ma Marchetti solo dieci secondi dopo ristabilisce le distanze. Un altro rigore, questa volta realizzato da De March, innesca il bel gioco delle padrone di casa che prima della fine del primo tempo riescono a portarsi sul 4-3 con Colletta ed il tap-in vincente di Klatowski in superiorità numerica.

La partita si incaglia tra le reti delle difese, entrambe pronte a tamponare le offensive avversarie. Tutte. L’unica a scongelare l’equilibrio è Marussi con la rete che vale il +2 della squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping. Dopo quasi un quarto d’ora di digiuno, Bologna torna sul tabellino con De Vincentiis prima di essere respinta dalle reti di Vukovic e Cergol, protagonista di un vero e proprio duello realizzativo con Repetto che alla fine terminerà 3-2 per la capitana triestina nella personalissima sfida della terza frazione, chiusa sul 9-7.

Nell’ultimo quarto di gara, Santapaola e Colletta cercano di mandare anzitempo in soffitta il match, tenuto socchiuso dall’11-8 di Leknes prima dell’allungo della coppia Cergol-Klatowski per il +5 che fa respirare Trieste.

Altamura archivia il tabellino avversario con un gol che non fa male; l’ultima parola è comunque di Vukovic: parla di Trieste al quarto posto, ed è un bel sentire.