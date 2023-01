Triestina calcio, un’altra fumata nera: la proprietà rinvia ancora

TRIESTE Cambiamenti in vista per la Triestina, ma per il comunicato stampa sul futuro della Triestina bisognerà attendere ancora un altro giorno.

In un laconico comunicato stampa, dopo aver già annullato la prevista conferenza stampa, la società alabardata informa che “La società Triestina Calcio, domani (13 gennaio, ndr), alle 18, rilascerà un comunicato stampa dove verrà spiegato, da parte del presidente Simone Giacomini, i cambiamenti che avverranno all’interno della società”.

Nel frattempo la società continua a smantellare la squadra cedendo anche Mirko Gori all’Avellino.

La formazione che Massimo Pavanel dovrà mandare in campo sabato al Rocco contro il Novara sarà indebolita rispetto a quella che già occupa l’ultimo posto in classifica.

Nella giornata di martedì la situazione non era sfuggita a uno dei più illustri tifosi della Triestina nonché collega di fama internazionale come Paolo Condò che aveva espresso il suo pensiero con una serie di Tweet.

«Mi dicono che la Triestina stia per cambiare nuovamente proprietario: dopo nemmeno un anno, e un disastro sportivo senza precedenti, l’azienda di new media che l’aveva presa vorrebbe passare la mano Non so quasi nulla di quanto è accaduto e non do giudizi. Parlo soltanto perché la Triestina è la mia squadra del cuore e un po’ di calcio lo mastico. Prima di affidarsi a nuovi proprietari dei quali si sa poco. Sarebbe bene che le autorità locali come il sindaco tentassero una moral suasion con gli imprenditori locali (ce ne sono, ce ne sono) per trattenere la proprietà in città. Magari per un periodo di risanamento, come fece Barilla a Parma dopo il crac Tanzi. L’avevo scritto anni fa in un appello pubblicato dagli amici de Il Piccolo».