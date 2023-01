Pallacanestro Trieste, la proprietà Usa si presenta ai tifosi

TRIESTE Un lungo messaggio per presentarsi e chiarire i motivi che hanno spinto la nuova proprietà ad acquisire le quote di maggioranza della Pallacanestro Trieste. Metodo inconsueto ma certamente apprezzabile, una sorpresa che gli abbonati hanno trovato ieri nella loro mail. Questo il testo della lettera spedita ieri dalla Csg ai tifosi triestini.

«Come avrai letto dai media nei giorni scorsi, la Csg (Cotogna Sport Group) ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 90% delle quote della Pallacanestro Trieste. Come soci fondatori della Csg ti scriviamo con l’obiettivo di presentarci e parlarti del presente e del futuro della Pallacanestro Trieste. Vogliamo innanzitutto ringraziarti per esserti abbonato a questa stagione sportiva e per seguire con affetto e partecipazione – anche quando il gioco si fa duro – la Pallacanestro Trieste: abbiamo da subito qualcosa in comune, condividiamo la passione per la pallacanestro, la grinta per eccellere e il desiderio di vedere la nostra squadra in campo nel miglior assetto possibile. Probabilmente avrai già letto informazioni su di noi: siamo un Gruppo giovane, sul mercato da pochi mesi, composto – e teniamo a sottolinearlo – da professionalità e investitori di grande esperienza e capacità, che hanno deciso di iniziare insieme una nuova attività imprenditoriale per mettere a frutto le competenze acquisite in anni di lavoro e alla prestigiosa Wharton School dell’Università della Pennsylvania. Il core business di Csg consiste nell’acquisire – in diverse discipline e in diversi Paesi – società sportive che supportate dai corretti investimenti, dal know how dei soci e partner di Csg e facendo uso di modelli di sport business e marketing innovativi possano crescere e prosperare.

Ma cosa rappresenta per i tifosi? Che noi vogliamo fare la differenza, mettere la squadra in condizioni di eccellere, darci obiettivi sfidanti, costruire un contesto piacevole, divertente e sportivamente interessante per il nostro pubblico, per i partner, per la città. E qui entri in gioco tu, che fai parte di quei tifosi che già conoscono, amano e credono nella Pallacanestro Trieste: insieme potremo fare tanto! Fino alla fine del campionato ci attendono 16 partite, almeno 120 allenamenti e circa 180 giorni in questa seconda parte di stagione, durante i quali ci conosceremo e costruiremo le basi per il futuro insieme.

Un futuro che nei nostri piani è lungo e consistente, perché il nostro è un progetto di lungo periodo e ha – lo diciamo adesso – una dimensione europea. Ti chiediamo già oggi di farne parte, di continuare a seguirci, essere parte di quel pubblico che dagli spalti ci darà la spinta giusta per creare il nostro futuro. Abbiamo in programma iniziative e attività nuove che hanno come obiettivo quello di coinvolgerti, di farti vivere un’esperienza unica: la nostra “rivoluzione” ha bisogno di tempo per attuarsi, ma inizia da subito. Nell’attesa di incontrarci all’Allianz Dome, è un vero piacere per noi sapere che sei tra quei tifosi che potranno dire “io c’ero”, in questa stagione destinata ad essere la prima della nostra storia».