Minacce a presidente e dirigenti, la Triestina calcio annulla la conferenza stampa di giovedì 12

Minacce violente e pericolose ai dirigenti: per questo motivo la Società Triestina calcio ha deciso di annullare la conferenza stampa indetta per giovedì 12 gennaio nella sala stampa dello stadio Nereo Rocco. Una decisione, spiega la società in una nota, nata soprattutto nelle ultime ore «dopo che i dirigenti, dal presidente Simone Giacomini in poi, sono stati vittime di minacce esplicite, violente e pericolose». Una scelta, quella di sospendere la conferenza stampa, fatta «soprattutto per salvaguardare l’ordine pubblico e l’incolumità di ogni singolo individuo». Al posto della conferenza stampa, nella giornata del 12 gennaio, verrà emesso un comunicato stampa. Da questo momento la società fa sapere che, escluse la squadra primavera e femminile, «rispetterà il silenzio stampa».