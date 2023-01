La Triestina precipita tra sconfitte e incognite sull’assetto societario: ora tocca a Giacomini

TRIESTE. Fa sempre male perdere sul campo. E ancora di più se si tratta della sconfitta numero 14 su 21 partite sin qui disputate. Ed è superfluo stare a citare i record negativi di questa squadra perchè sono sotto gli occhi di tutti. Eppure, nonostante questa devastante striscia di non-risultati, le voci che si rincorrono da una settimana di un cambio di assetto societario, che si sta per verificare, hanno un effetto più devastante e inquietante del deprimente ultimo posto in classifica. Toccherà al presidente Simone Giacomini spiegare nella conferenza di giovedì 12 gennaio le sue azioni e le sue intenzioni. Ma un concetto deve essere chiaro: l’obiettivo a metà stagione non può essere che il mantenimento della categoria. Questo era l’obiettivo minimo sempre dichiarato dalla società, lo deve essere per chiunque avrà il compito di gestire e guidare l’Unione. Anche i tifosi e la città devono difendere il ruolo tra i professionisti della Triestina. E se non fosse così quale senso avrebbero i prossimi mesi di campionato?

GLI ASSETTI

Il presidente dovrà finalmente chiarire se la vendita di quote è stata fatta, se si farà, con chi e a quali condizioni. E forse sarà chiaro anche perché dei soggetti siano intenzionati a comprare quote di una società che ha l’onere di sostenere ingenti costi e in un momento in cui la squadra è ultima in classifica. Nel frattempo ogni giorno spunta qualche nome nuovo. Spesso sono rumors, con tanto anche di smentite, ma delle ipotesi sono concrete. Giacomini ha cercato dei partner per affiancarlo, anzi anche per cedere la maggioranza delle quote (si flotta dal 70 al 90%). Sembra li abbia trovati. E magari qualche nome tra i tanti emersi, sia come soci che per ruoli nell’organigramma, si rivelerà azzeccato. Dal procuratore Marco Calleri (non l’ex presidente di Lazio e Toro, nè il figlio Riccardo) all’imprenditore delle ceramiche Ciarrocchi (che ha già smentito), da Piergiorgio Crosti ad altri personaggi vicini a Lotito, dal possibile ad in pectore Antonio Scaramuzzino al diesse Lamazza (che dice di aver declinato). Poco importa il toto-nomi, basta aspettare due giorni e le parole di Giacomini.

IL MERCATO FERMO

La certezza è che dopo i primi due arrivi il mercato di Romairone è stato stoppato. Giacomini, dopo aver messo a disposizione un budget con pochi eguali in C, ha deciso di dire stop. Si fa con quello che si ha come peraltro fanno in tanti in C: prima le uscite e poi nuove entrate eventualmente. E chissà che non possa partire anche qualche giovane di belle speranze come Felici o Adorante. Tutto legittimo purché si faccia chiarezza. Un’altra certezza è che la tempistica della scelta non aiuta la Triestina a una già difficile risalita.

SQUADRA E TECNICO

La squadra ha evidenti deficit tecnici e soprattutto caratteriali che in questi tre mesi Pavanel non è riuscito a correggere. Sono difetti di costruzione oltre a quelli sopravvenuti a causa della mancanza di risultati e di fattori esterni. Pavanel quanto a sconfitte ha raggiunto la doppia cifra. Eppure è l’unico, forse assieme a un manipolo dei suoi giocatori, a credere nella rincorsa per salvarsi. Un atteggiamento il suo al limite del masochismo che tuttavia testimonia quale sia il suo attaccamento ai colori della Triestina. È un valore aggiunto che, oltre alla sua professionalità, non si può non riconoscere. È una sfida personale di chi conosce e vive da anni la città e si rende conto quanto disastrosa sarebbe una retrocessione in serie D.

LA SERIE D

Ma non è meglio ripartire dai dilettanti per costruire qualcosa di solido e duraturo? No, perché la Triestina ci è già passata in tempi purtroppo molto recenti. Certo per chi dovesse gestirla in D sarebbe un vantaggio economico non da poco. Via tutti i contratti pesanti in essere e giocatori da retribuire con un terzo di un esborso tra i pro. Ma per i tifosi e la città questo significherebbe esporre l’Unione alle scorribande degli avventurieri (per usare un termine soft) del pallone che già si fa fatica a tenere a bada in C. Molte squadre nobili, dopo cadute o fallimenti, hanno saputo rialzarsi. Modena, Reggiana, Padova, Parma, Palermo e l’elenco potrebbe continuare. Tutte piazze dove il tessuto economico locale si è rimboccato le maniche. A Trieste questo manca e lo ha dimostrato la storia recente e non. Solo i tifosi hanno raccolto i denari per tenere in vita il marchio quando non si sapeva neppure se l’Unione avrebbe disputato l’Eccellenza. Dopo l’esperienza meritevole ma fallimentare di alcuni imprenditori triestini, solo il tandem sempre triestino Milanese-Biasin è riuscito a risollevare l’Unione dalla melma della D, di andare vicino alla B, di riportare ventimila al Rocco, di ridare dignità alla Triestina. Piaccia o non piaccia questo è.

Giacomini, nonostante la comprensibile delusione per le questioni che potrà esternare, può gestire come ritiene più opportuno la sua impresa ma si è assunto davanti a tutti la responsabilità di tenere la Triestina tra i pro anche passando ad altri o assieme ad altri soci. Gli obiettivi si possono anche non centrare o fallire. Un imprenditore serio e di successo non lascia tuttavia un progetto a metà strada anche se incontra difficoltà.

Ci si può salvare anche all’ultimo minuto di un play-out. I triestini che invasero Dro nel maggio 2015 lo hanno già vissuto. E in palio c’era la D, non la C.