Pallacanestro Trieste, fuori tutta la grinta per piegare Scafati

TRIESTE. «Solidi. Pronti ad affrontare una battaglia. Attenti in difesa, dimostrando di voler vincere». Marco Legovich indica la strada alla Pallacanestro Trieste che domenica 8 alle 19 all’Allianz Dome, gioca contrro Scafati la partita più importante di questo suo campionato. Penultima insieme a Napoli dopo il ko a Verona, Trieste in caso di sconfitta rischierebbe di veder allontanarsi ulteriormente le squadre davanti e di andare sabato a Treviso con una zavorra di pressione addosso in un clima già da penultima spiaggia.

Il coach biancorosso aveva tuonato nel dopopartita a Verona, dichiarandosi deluso dalla prova della squadra e in particolar modo da alcuni elementi. C’è stato un confronto nei giorni scorsi. Che settimana è stata quella appena trascorsa? «Una settimana molto intensa – spiega Legovich – La sconfitta non è stata indolore, ha rappresentato un passaggio importante. Non possiamo perdere subendo 87 punti in quel modo. Abbiamo lavorato tanto nella metà campo difensiva, abbiamo cercato di prepararci tatticamente ad affrontare una squadra che dopo i movimenti di mercato ha vinto cinque gare nelle ultime sei. Una squadra di sistema, come quelle di Caja, per affrontarle bisogna essere lucidi per 40 minuti. Sempre costanti, solidi. Nessun momento di distrazione, dobbiamo stare sempre sul pezzo».

Nel corso della settimana si è parlato anche dell’atteggiamento psicologico in confronti come questo. «Un tema sul quale abbiamo insistito effettivamente – continua il coach triestino – C’è l’esigenza di fare di più, di essere più duri, decisi. Bisogna che tutti capiscano l’importanza di questo momento, pensando a vincere, non dobbiamo preoccuparci di fare la corsa sulle altre perché questo è un campionato che scombina i pronostici. Dobbiamo pensare solo a noi, ad andare avanti, facendo un salto di qualità. Abbiamo dimostrato di saper difendere in modo solido contro Trento, possiamo rifarlo e stavolta per 40 minuti di fila. Voglio che tutti dimostrino che il primo pensiero è voler vincere».

Oggi sono in tanti a essere chiamati a una reazione, a cominciare dalle due ali forti, inconsistenti a Verona. Chi invece sta sorprendendo in positivo è il buon Skylar Spencer. Un applauso arriva anche dallo stesso Legovich: «Vive la squadra, si mette a disposizione e sa trarre lezioni dagli errori. Ha una notevole intelligenza tattica, è attento nella lettura delle situazioni difensive. Non sarà un crack ma si sta dimostrando utile».

E utile, anzi indispensabile, sarà l’apporto del sesto uomo oggi. Dopo le 3mila presenze contro Trento, sarebbe bello un altro incremento. Intanto è già stato riempito un pullman per Treviso dalla Curva Nord.

Il programma odierno: Umana Venezia-Verona (16), Brindisi-Varese (17), Reggio Emilia-Sassari (17.30), Pesaro-Treviso (18), Trieste-Scafati (19), Napoli-Milano (20.30).

La classifica: Milano, Virtus Bo 22; Tortona 18; Trento, Pesaro, Brescia, Venezia 14; Scafati, Brindisi 12; Sassari, Treviso, Verona 10; Trieste, Napoli 8; Reggio Emilia 6. —