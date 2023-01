Pallacanestro Trieste, squadra a rapporto da Legovich dopo gli ultimi deludenti match

TRIESTE. Resettare e ripartire, cancellando le scorie che la sconfitta di Verona ha inevitabilmente lasciato nel gruppo. Settimana intensa, quella vissuta dalla Pallacanestro Trieste in preparazione alla delicata sfida che domenica 8 gennaio porterà la Givova Scafati sotto le volte dell'Allianz Dome. Match da non fallire alla luce di una classifica che conferma il grande equilibrio nella corsa verso la salvezza. Coach Legovich, particolarmente severo nel dopo partita di domenica scorsa, si è confrontato in questi giorni con i giocatori.

Un colloquio franco e senza peli sulla lingua, voluto per ribadire che per superare questo momento di difficoltà servirà tutt'altro atteggiamento rispetto a quello visto contro la Tezenis.

Servono guerrieri pronti a combattere: se la squadra c'è, i giorni che condurranno agli scontri diretti contro Scafati e quello del fine settimana successivo al PalaVerde di Treviso contro la Nutribullet di Adrian Banks dovranno dimostrarlo.

E domenica sera, contro un'avversaria reduce da cinque successi nelle ultime sei giornate e sicuramente tra le squadre più in condizione e fiducia dell'intero campionato, servirà in effetti una Trieste molto più determinata rispetto a quella vista nelle ultime settimane. In casa Givova, l'arrivo di coach Caja sulla panchina e quella di Stan Okoye sul campo hanno contribuito alla rinascita di una squadra che sta volando in classifica e domenica scorsa ha demolito Napoli sul parquet del PalaMangano chiudendo con un ampio successo costato la panchina di coach Buscaglia. Squadra e pubblico, un connubio inscindibile per cercare di trovare le risorse fisiche e nervose necessarie. In questo senso la società chiama a raccolta i tifosi e lancia per domenica l'ennesima promozione rivolta ai suoi sostenitori.

PALLACANESTRO TRIESTE SPECIAL DAY: L'iniziativa consentirà infatti ai tifosi di portare un amico ad assistere al match con un biglietto cortesia, a fronte dell'acquisto di un tagliando intero. Per ogni tagliando intero acquistato nelle biglietterie dell'Allianz Dome un tifoso può ottenere un biglietto cortesia al costo di 2€ nello stesso settore in cui è stato comprato l'intero. Allo stesso modo anche gli abbonati potranno ottenere un biglietto cortesia da 2€ solo esibendo l'abbonamento alle biglietterie dell'Allianz Dome, sempre nello stesso settore. La vendita dei tagliandi, iniziata nel pomeriggio di ieri, non comprende i settori Prima Fila e SuperVip ed è valida solo per l'acquisto presso le biglietterie dell'Allianz Dome. La biglietteria osserverà i seguenti orari: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domani dalle 10 alle 13, sabato dalle 10:00 alle 13:00, domenica a partire dalle 17 fino a fine secondo quarto (biglietteria esterna di Via Flavia 3). Contestualmente, attiva da ieri la prevendita online anche sul circuito Vivaticket.