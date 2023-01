Trieste, conto alla rovescia per la Corsa della Bora. De Mottoni: «Sarà record di iscritti»

TRIESTE I numeri non dicono tutto ma sicuramente sono il punto di partenza per certificare, o meno,la crescita e il successo di una manifestazione sportiva.

L’Asd Sentiero Uno, guidata dal suo presidente Tommaso de Mottoni accompagnato dalle innumerevoli e fruttuose collaborazioni, fin dalla nascita della Corsa della Bora ha fatto dei numeri, accompagnato dalla soddisfazione dei partecipanti, il tema da cui disegnare le novità edizione dopo edizione. Questa domenica la Corsa della Bora spegnerà otto candeline e raggiungerà una quota record di iscritti, 2400 ad oggi quando le iscrizioni non sono ancora chiuse.

“Una cifra – racconta de Mottoni - che ci rende orgogliosi del lavoro promozionale e che ci da l’onere e l’onore di essere l’evento sportivo più partecipato del Fvg. C’è stato un 30% di incremento dei partecipanti rispetto all’anno scorso ma soprattutto un 10% in più rispetto all’ultima edizione pre pandemia, quella del 2020. Si può parlare di successo anche se in Austria e Germania non abbiamo ancora ripristinato le dimensioni di mercato di qualche anno fa. Dunque i margini di crescita ci sono».

La Corsa della Bora, un appuntamento di trailrunning a 360° il prossimo weekend racconterà ancora una volta le bellezze del Fvg, di Trieste, del Carso triestino e sloveno con dei percorsi mozzafiato: «Sono percorsi che cercano di mostrare ogni angolo delle aree toccate, sottolineo soprattutto la partenza da Nova Gorica, il forte coinvolgimento della Slovenia, i passaggi attraverso le trincee della Grande Guerra, e il riuscire ad abbracciare tutta Trieste, dalla Val Rosandra alla Costiera passendo per Scorcola e i km sulle rotaie del tram”. Un programma di gare ricco che propone queste distanze competitive: S1 Half di 21km, la S1Urban di 29km, la S1 Ecomarathon di 42,195km, l’S1 Trail di 57km, l’S1 Night Trail di 81km e la S1 Ultra di 164km. Oltre a queste gare c’è grande attesa per la S1 Family, prova non competitiva di 9km con partenza e arrivo sempre a Portopiccolo, centro nevralgico della manifestazione. “Finalmente torna, dopo due anni difficili, la gara aperta alle famiglie che ben mostra come la S1 Corsa della Bora oltre ad accogliere atleti/e di specialisti della corsa off-road sia una festa dello sport per tutti». Mancano pochi giorni all’appuntamento del 2023 ma de Mottoni e i suoi collaboratori guardano già al futuro: “Posso anticipare come il prossimo anno l’Ipertrail partirà dal Castello di Lubiana mentre nel 2026 coinvolgeremo la città di Fiume”. Per maggiori informazioni si può visitare il sito: www.s1trail.com.