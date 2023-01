Triestina Calcio, il pagellone di fine 2022. Si salvano in pochi

TRIESTE. Quando la classe è la peggiore della scuola, difficile trovare alunni che si salvano. Sì, qualcuno che ha fatto un po’ meglio degli altri c’è, nella folta rosa della Triestina, ma tirando le somme della prima parte di stagione con il classico pagellone, è inevitabile che con la squadra all’ultimo posto in classifica le insufficienze siano numerose.

E comunque, alcuni di questi giocatori potrebbero aver già finito la loro avventura in alabardato. Ma ecco i voti.

PISSERI 6,5. Pochi errori e buona affidabilità, oltre che una certa abilità con i piedi. E poi per un portiere non è semplice giocare a singhiozzo.

MASTRANTONIO 6. Ha sulla coscienza qualche gol e con i piedi fa fatica, ma ha fatto anche parate eccellenti e soprattutto ha l’attenuante di avere appena 18 anni.

GHISLANDI 6+. Peccato per l’infortunio che l’ha tenuto a lungo fuori: il giovane terzino dell’Atalanta ha dimostrato buona gamba e volontà, ma ha ancora parecchie lacune difensive.

CIOFANI 6,5. All’inizio ha fatto fatica, via via oltre alla fascia di capitano ha preso anche le redini della difesa, facendo bene soprattutto da centrale.

SABBIONE 5. Sul suo giudizio pesano alcuni gravi errori e anche due espulsioni. Però qualche volta si è adattato con generosità a fare il centrocampista.

DI GENNARO 6. Ha iniziato con diligenza e ordine, poi si è fatto un po’ risucchiare dalle difficoltà dell’intero reparto.

ROCCHI 5. Ha iniziato con alcune prestazioni piuttosto sconcertanti, ultimamente ha fatto un pochino meglio.

SOTTINI 6-. Giovane di buone speranze dal rendimento però altalenante e con qualche ingenuità di troppo. Ultimamente ko per infortunio.

SARZI PUTTINI 5. Il terzino sinistro ha lasciato molto a desiderare, mostrando lacune difensive e poca propensione offensiva.

ROCCHETTI 5,5. Ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra ma non le ha sfruttate a dovere.

GORI 6+. Ha iniziato malino, poi però gradatamente ha preso in mano il centrocampo e nelle ultime partite è stato il vero perno della squadra.

CRIMI 6,5. L’unico giocatore sopravvissuto della scorsa stagione aveva iniziato in maniera soddisfacente grazie alle sue doti da combattente, prima di essere fermato da un lungo infortunio.

LOLLO 6. Ha iniziato con alcune prestazioni sottotono, poi a sorpresa si è trasformato in vero gladiatore. Però paga una certa fragilità fisica.

PEZZELLA 5,5. Qualche lampo di classe ma anche troppe esagerazioni, e spesso nei momenti sbagliati. Ci si aspettava di più da lui.

PAGANINI 6,5. Ha fatto discretamente sia da esterno che da mezzala, ma soprattutto è il secondo cannoniere della squadra con 3 gol. Vari rumors però lo danno come possibile partente.

FURLAN 5+. Per un giocatore della sua statura ha avuto un rendimento deludente dopo qualche buon sprazzo iniziale. Va detto che si è dovuto via via adattare in ruoli non proprio adatti a lui.

LOVISA 5,5. Un po’ troppo timido e titubante quando chiamato in causa. In realtà ha fatto il suo compitino dignitoso, anche se senza picchi.

GANZ 5,5. Da un bomber come lui dovevano arrivare più gol (finora solo quattro). Certo non è stato aiutato molto dalla squadra, ma anche lui ha commesso troppi errori ed è stato altalenante.

FELICI 6,5. Di sicuro il migliore della squadra, una bella sorpresa per verve, velocità e creatività offensiva. Fino al grave gesto di Piacenza che gli è costato quattro turni di squalifica.

MINESSO 5,5. La più grande delusione rispetto al curriculum col quale è arrivato. Troppo a lungo è sembrato fuori fase, anche se nelle ultime uscite ha dato segnali di risveglio.

ADORANTE 5,5. Ha dimostrato di avere buone potenzialità e una discreta tempra, ma ha viaggiato troppo a corrente alternata ed è sembrato spesso poco freddo davanti alla porta.

PETRELLI 5-. Ha segnato il primo gol della stagione alabardata a Novara, poi il suo contributo è stato praticamente nullo, anzi troppe volte quando è entrato ha avuto un atteggiamento indisponente.

LOMBARDI 5-. Per il poco che ha giocato prima di confermare la sua fragilità fisica, non ha mostrato nulla dei suoi tempi migliori.

IACOVONI NG. Pochi minuti in corso d’opera, con tanta generosità ma anche vari errori. Ma è giovane l’attaccante della Primavera e ha tutto il tempo per crescere.