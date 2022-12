Triestina calcio, una pausa short: davanti c’è un mese di fuoco

TRIESTE Un riposo brevissimo, lo stretto necessario, perché la situazione è molto delicata e serve subito tanto lavoro per iniziare a risalire la china. La Triestina ultima in classifica torna subito ad allenarsi e limita al massimo i giorni di pausa perché il mese della ripartenza dopo la sosta sarà probabilmente decisivo per le sorti del campionato. Da domenica 8 gennaio a domenica 6 febbraio, l’Unione scenderà in campo per ben sei volte, e fra queste partite ci sono quattro impegni casalinghi e due match saranno veri e propri scontri diretti. Insomma se gli alabardati si faranno trovare pronti, avranno davvero la possibilità di iniziare a uscire in fretta dall’incubo in cui si sono cacciati.

Ecco perché si è deciso per non fare una lunga pausa, ma di spezzare in due tronconi i canonici sette giorni di riposo del periodo. Fatto sta che gli alabardati, che si erano allenati anche il giorno dopo la sconfitta di Lignano con il Pordenone, hanno goduto al momento di quattro giorni di festa, dal 24 dicembre sino a oggi. Ma già stasera ci sarà per tutti il ritrovo allo stadio alle ore 19.30.

Già, perché da domani si torna a far sul serio. Per smaltire i primi panettoni e tornare a mettere benzina nelle gambe, sono previsti subito due doppi allenamenti, al mattino e al primo pomeriggio, per domani e per giovedì. Ci sarà poi un’ulteriore seduta venerdì mattina, a cui seguiranno gli altri tre giorni di festa previsti per i giocatori, ovvero il 31 dicembre, il primo e il 2 gennaio. Ma già nella serata di lunedì 2 gennaio è previsto per tutti alle ore 22 il rientro a Trieste.

All’indomani infatti inizierà la settimana tipo che porterà al primo impegno del 2023, quindi con allenamenti ogni giorno e la doppia seduta al mercoledì. La volontà è di ripartire di slancio, non solo sulla base delle buone prestazioni recenti che purtroppo non hanno sempre portato punti, ma anche per il fatto che la Triestina avrà sul piatto la possibilità di ricominciare con due partite casalinghe. E al Rocco, finora, l’Unione ha sempre mostrato le cose cose migliori e, soprattutto, ha guadagnato la quasi totalità dei suoi punti.

Domenica 8 gennaio si ricomincerà ospitando l’Arzignano, squadra di metà classifica ma ampiamente alla portata di una Triestina come quella vista contro Pergolettese e Pordenone. Ed è ovvio che sarà fondamentale ripartire con un successo. Sette giorni dopo al Rocco arriverà il Novara, compagine di alta classifica che però all’andata gli alabardati misero in difficoltà. A seguire la partita sulla carta più difficile del periodo, ovvero la trasferta a Vercelli, ma poi arriveranno due scontri diretti fondamentali in appena tre giorni.

Innanzitutto al Rocco domenica 29 gennaio arriverà il Trento, che attualmente precede di due punti la Triestina, poi mercoledì 1 febbraio ecco la trasferta a Verona con la Virtus, che nelle ultime settimane si è risollevata ma che potenzialmente resta una rivale su cui fare la corsa per la salvezza. Il mese di fuoco si concluderà domenica 5 febbraio al Rocco con la Pro Sesto, la squadra rivelazione del girone di andata, che è stata anche in vetta e ora è quarta. La speranza è che per quel periodo abbia perso un po’ del proprio slancio e arrivi a Trieste senza velleità particolari.