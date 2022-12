Pallamano Trieste “orfana” di Scaramelli, posticipate le trasferte di Belluno e Palazzolo

TRIESTE. Due settimane di sosta, poco più, prima di ripartire in vista della volata che, al termine della stagione regolare, metterà in palio la promozione.

La Pallamano Trieste sfrutterà la lunga pausa per arrivare pronta alla ripresa del campionato. Agli ordini dello staff tecnico, la squadra riprenderà gli allenamenti giovedì 5 gennaio, in tempo per praparare il ritorno in campo previsto per sabato 14, sul parquet di Chiarbola, contro Vigasio.

«Il calendario di gennaio subirà delle variazioni - racconta il direttore sportivo Giorgio Oveglia- complice il rinvio delle due partite in trasferta programmate a Belluno e Palazzolo. La partenza di Scaramelli, covocato nella Nazionale del Cile, per i Mondiali che si disputeranno dall'11 gennaio tra Svezia e Polonia, ci ha permesso di posticipare quelle gare. Rispetteremo gli impegni del 14 contro Vigasio e del 28 a Molteno, il recupero del match a Belluno lo abbiamo fissato per sabato 4 febbraio e vorremmo giocare a Palazzolo, previo accordo con la società bresciana, mercoledì 8 febbraio».

Un programma dimezzato che permetterà all’allenatore biancorosso Fredi Radojkovic e al suo vice Andrea Carpanese di lavorare sulla squadra per inserire al meglio Toni Vinkovic in attesa del rientro nel gruppo di Luciano Scaramelli.

L'obiettivo in vista del girone di ritorno è cercare di recuperare punti sulla capolista Appiano difendendo il secondo posto dal ritorno delle squadre che attualmente inseguono.

«E non sarà un compito facile - continua Oveglia - alla luce del grande equilibrio che ha caratterizzato tutta la prima fase del campionato. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle le insidie di un girone nel quale ci sono davvero molte squadre in grado di metterti in grande difficoltà. In più di un'occasione siamo riusciti a spuntarla grazie all'abitudine di giocare partite ad alto livello che un gruppo esperto come il nostro può vantare. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Se vogliamo mantenere uno dei primi tre posti che qualificano per i play-off promozione - conclude il direttore sportivo della Pallamano Trieste - dobbiamo continuare ad affrontare le sfide che ci attendono con la stessa determinazione e la stessa concentrazione che abbiamo messo in campo in questa prima fase del campionato».

Finale di stagione che condurrà le squadre ai play-off programmati al prossimo maggio e al quale passeranno otto squadre, tre qualificate dai gironi A e B, due dal girone C. Si formeranno due gironi da quattro squadre, le prime due entreranno in semifinale e si giocheranno i due posti utili per salire nella serie A gold, le altre sei saranno qualificate di diritto alla Silver.