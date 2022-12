Triestina Calcio, la delusione di Pavanel dopo il ko con il Pordenone: «Abbiamo giocato bene, meritavamo almeno il pari»

LIGNANO. Mastica amaro l’ambiente alabardato e non potrebbe essere altrimenti. L’Unione è stata punita oltre i propri demeriti, il rimpianto per i punti lasciati per strada è almeno parzialmente mitigato dalla prestazione, nel primo tempo in particolare e per certo la migliore in una stagione di trasferte disastrose sul piano dei punti raccolti. Tanta la rabbia poi di Massimo Pavanel per gli episodi sospetti, tra cui il possibile rigore non concesso alla Triestina.

«La squadra ha fatto una grande partita e meritava di fare dei punti, se non tre almeno uno. Con gli specialisti che ha il Pordenone, dare 4-5 punizioni dal limite le percentuali di segnare sono molte di più. Mi dà fastidio attaccarmi a queste cose qui però sono situazioni nette e incidono moltissimo su una squadra che sta lottando e lo sta facendo con ordine. Un’ottima gara, senza alcun tipo di timore reverenziale, dobbiamo avere la forza di essere più forti anche di questi episodi».

La Triestina si è abbassata inevitabilmente negli ultimi minuti, la punizione concessa che ha consentito a Burrai di pareggiare non ha convinto per nulla il tecnico. «Abbiamo speso tanto e per le caratteristiche che abbiamo negli ultimi minuti abbiamo dovuto cambiare, se dal punto di vista delle decisioni le situazioni fossero state decise in altra maniera, l’avremmo portata a casa».

Rimane la prestazione, fatta di buona verticalità nel primo tempo e di buon piglio. «È evidente un netto miglioramento della squadra nel modo di tenere il campo, il ritorno del Pordenone era logico, ma fino al 40’ del secondo tempo l’avevamo gestita bene. La situazione in classifica è pesante ma dobbiamo vedere anche i progressi fatti».

In una partita in cui il Pordenone ha faticato molto a fare gioco, la perdita di Lollo ha inciso parecchio: il centrocampista della Triestina fino al momento dell’uscita era tra i migliori in campo. Una presenza costante la cui uscita si è sentita. «Lorenzo ricade in questi problemi fisici che lo limitano, stava facendo un’ottima partita e purtroppo ci capitano sempre queste situazioni, di dover cambiare quando non vorresti cambiare niente. Crimi è in recupero, confidiamo di recuperare altri giocatori».

Sguardo a gennaio, si riprenderà con due gare di fila in casa. «Guardiamo alla ripresa che sarà con l’Arzignano, una delle squadre che dà più fastidio di tutte. Archiviamo il Pordenone prendendo tutto ciò che abbiamo fatto di buono».