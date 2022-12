La Pallacanestro Trieste attende una Trento asfaltata in Eurocup

TRIESTE. Natale di lavoro per la Pallacanestro Trieste, in campo per preparare la sfida che lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la vedrà sul parquet dell’Allianz Dome contro la Dolomiti Energia Trento.

Coach Legovich ha preparato per la sua squadra un programma di allenamenti intenso, che prevede sedute mattutine anche nelle giornate del 24 e del 25. Caccia ai due punti in una giornata che, in chiave salvezza, vedrà solamente Trieste e Napoli poter contare sul fattore campo. La Ge.Vi di coach Buscaglia ospita Verona nell’unico scontro diretto del dodicesimo turno. Per il resto trasferte per Treviso, Scafati e Reggio Emilia impegnate rispettivamente a Casale Monferrato contro la Bertram Tortona, a Brindisi e a Brescia.

L’AVVERSARIA Quale versione di Trento si troverà ad affrontare la Pallacanestro Trieste resta l’incognita in questi giorni di vigilia. La squadra brillante che ha saputo imporsi in campionato contro l’Armani Milano o la formazione balbettante che mercoledì sera, in Eurocup, ha subito una severa lezione (80-57) dallo Slask Wroclaw?

In Polonia, nonostante gli auspici della vigilia, la formazione di Lele Molin non è mai entrata in partita subendo il ritmo di un’avversaria che in Europa non era ancora riuscita a vincere. Ancora a riposo dopo l’infortunio al vasto mediale della coscia che lo sta tenendo fermo da qualche settimana, Matteo Spagnolo potrebbe rientrare proprio lunedì prossimo a Trieste.

PROMOZIONE Continua la prevendita, la società propone ai suoi tifosi una promozione dedicata alle famiglie. Chi acquisterà almeno tre biglietti, di cui due adulti e un Under, si vedrà scontare un biglietto intero con tariffa U18. Per ogni 2 adulti in più che acquisteranno un biglietto, a uno verrà applicata la tariffa U18. Ancora oggi tagliandi acquistabili in via Miani 5/1 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì 26 dicembre, giorno della partita, la biglietteria esterna di via Flavia sarà aperta dalle 15 fino a fine secondo quarto. Biglietti acquistabili, come sempre, anche online sul circuito Vivaticket.

NEXT GEN CUP 2023 Definito il calendario del secondo concentramento che vede le formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A sfidarsi con format all’italiana di sola andata. Si disputerà a Trento e a Rovereto dal 23 al 26 febbraio e metterà in palio la qualificazione alla final eight a eliminazione diretta (in programma il 10, 11 e 12 aprile in sede da definirsi) al quale parteciperanno le prime quattro classificate dei due gruppi. Al termine della prima fase queste le classifiche.

Girone A. Carpegna Pesaro, Bertram Tortona 6, Nutribullet Treviso, Pallacanestro Trieste 4, Banco di Sardegna Sassari, Unahotels Reggio Emilia 2, Openjobmetis Varese, Happy Casa Brindisi 0.

Girone B. Dolomiti Energia Trentino 6, Armani Milano, Umana Venezia, Tezenis Verona, GeVi Napoli Basket 4, Germani Brescia 2, Givova Scafati, Virtus Bologna 0.

La Pallacanestro Trieste sarà in campo giovedì 23 febbraio alle 15.30 contro la Unahotels Reggio Emilia, venerdì 24 febbraio alle 17.30 contro la Bertram Tortona, sabato 25 febbraio alle 15.30 contro la Carpegna Pesaro e domenica 26 febbraio alle 9 contro il Banco di Sardegna Ss.