Calciomercato Triestina, è l’ora degli innesti ma serve anche più coraggio

TRIESTE. Chi ha vissuto le trasferte di Busto Arsizio, Piacenza e Seregno, tanto per citare le ultime, non può che sottolineare di aver visto in campo a Pordenone un’altra Triestina.

Perché in prima istanza è naturale valutare quale sia lo spessore dell’avversario. E la squadra di Di Carlo, per quanto non sia in un momento top, ha 21 punti in classifica più dell’Unione. In secondo luogo, la Triestina timida e senza verve che ha affrontato le ultime gare fuori casa, al Teghil ha giocato oltre un’ora con grande applicazione, pressing e riuscendo a costruire anche un paio di nitide occasioni da rete nel primo tempo. Insomma l’Unione di Pavanel ha giocato una match simile a quello contro la Pergolettese, accelerando e concretizzando nella prima parte della gara per poi cercare di contenere nella parte finale. Il problema è che i punti non sono arrivati perché il Pordenone non è la Pergolettese (specie quando gioca lontano da Crema). Le scelte nei cambi di Pavanel hanno indubbiamente inciso anche se sono avvenute solo negli ultimi dieci minuti. La necessità di trovare alternative è figlia anche dell’atteggiamento della squadra nel corso della prima ora di gioco. Il lavoro richiesto dal tecnico alle tre punte per garantire equilibrio al suo modulo ha spolmonato i tre protagonisti e in particolare Minesso e Adorante che di partite intere finora ne ha giocate due. Quest’ultimo già al 15’ della ripresa ha cominciato a mostrare segni evidenti di cedimento ma con chi avvicendarlo per mantenere l’assetto che stava funzionando? L’unica alternativa era il giovane Iacovoni, giocatore di prospettiva, ma senza esperienza specie per giocare contro i marpioni di una delle squadre più strutturate del girone. Crimi era già stato speso per l’infortunio di un Lollo fino a quel momento molto brillante. Alle spalle di Pavanel c’erano Furlan (ma non si sa in quali condizioni) e Lovisa. Pava ha scelto Sarzi Puttini ma soprattutto ha modificato un sistema difensivo che di partita in partita appare sempre più sicuro, nei limiti di una squadra che oggi è ultima in classifica. Pavanel ha il merito di aver dato in queste ultime gare una struttura alla squadra con alcuni giocatori chiave come Gori e Ciofani. Sull’altro fronte la sua condotta tattica tende ad accettare l’abbassamento della squadra quando è in vantaggio nella parte finale della gara, con l’idea di chiuderla sfruttando qualche contropiede. Il problema è che con l’assenza di Felici questa squadra non ha contropiedisti. È indubbio che serva più coraggio, quello stesso che si è visto negli ultimi approcci, ma è altrettanto evidente come al tecnico manchino dei tasselli. A questo dovrà pensarci la società nel mercato di riparazione seguendo le indicazioni del tecnico e quello che offre il mercato, che non è molto ricco di giocatori utili, nonostante la dichiarata disponibilità del club di mettere sul piatto qualche milione di euro. Ma come si è potuto constatare i soldi non bastano (6 milioni e 15 punti in classifica). Romairone deve azzeccare gli uomini adatti concordati con il mister.

Ecco un motivo per il quale il tecnico deve rimanere nonostante il suo rendimento sia catastrofico con 9 sconfitte su 13 partite. Pavanel, e lo si vede da come lo sta seguendo buona parte della squadra, è un punto di riferimento sul quale tentare la difficilissima rincorsa al mantenimento della serie. Se poi a gennaio non dovessero arrivare i punti necessari a mantenere in vita l’obiettivo allora sarà necessaria una riflessione. Ma l’esercizio che solletica molti tifosi di gettare tutto, tanto ormai si andrà in D, è privo di senso. Tre mesi e mezzo fa non la pensavano così anche se la delusione ora è forte e comprensibile. Il 2022 che se ne sta andando ha fatto male a tutti. Si può ancora rimediare ma il club, lo staff tecnico e i giocatori non possono più sbagliare. E soprattutto devono fare punti. Auguri a tutti