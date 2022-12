Missione Lignano per la Triestina contro un Pordenone forte ma abbordabile

La prima giornata di ritorno, nonché turno conclusivo del 2022 prima della pausa per le festività, rappresenta anche l’ultima possibilità di quest’anno solare che ha la Triestina per dare un segnale di vita anche in trasferta.

Dopo aver sfornato alcune buone prestazioni al Rocco e aver ottenuto sabato scorso anche un’importante vittoria ai danni di una diretta rivale come la Pergolettese, adesso l’Unione deve iniziare a racimolare qualcosa anche fuori casa, dove finora ha uno score disastroso di tre pareggi e sei sconfitte in 9 partite.

DERBY

Certo sulla carta l’occasione di oggi non sembra delle più propizie: la squadra di Pavanel sarà impegnata infatti a Lignano, allo stadio Teghil, nel derby contro il Pordenone (inizio 14.30, arbitra Centi di Terni), una delle big del campionato che punta alla promozione diretta. Anzi, a un certo punto i neroverdi di Mimmo Di Carlo sembravano aver iniziato una fuga solitaria importante, prima di frenare bruscamente e ripiombare nel gruppone di testa scendendo addirittura al quinto posto. Questo perché il Pordenone non vince da oltre un mese e delle ultime cinque partite ne ha pareggiate quattro (di cui tre per 2-2) e ne ha persa una.

FAME

Insomma la fame di vittoria dei ramarri in questo derby sarà un ostacolo non da poco per gli alabardati, che già all’andata al Rocco riuscirono per un solo tempo a tenere botta agli avversari, prima di cedere le armi nella ripresa. Ma anche se dalla parte opposta della classifica, anche l’Unione ha tanta fame di punti: la squadra, lo si è visto contro il Pergocrema, sembra essere finalmente entrata nell’ottica del traguardo salvezza, mettendoci grinta, agonismo e giocando sporco, se necessario. Bisognerà vedere se basterà contro un avversario dalla qualità indubbiamente maggiore, che però non è nel suo momento migliore.

ASSENZE

Purtroppo Pavanel deve ancora una volta fare i conti con numerose assenze: è vero che rientrano dalle squalifiche Lollo e Sabbione, ma ritorna fra gli indisponibili il difensore centrale Sottini, che si aggiunge a una lunga lista comprendente Di Gennaro, Pezzella, Petrelli e Felici, con quest’ultimo che sconterà la sua quarta e ultima giornata di squalifica. Forfait più contenuti nelle file del Pordenone: non ce la fa il centrale difensivo Bassoli ed è out anche il lungodegente Magnaghi.

FORMAZIONI

Nessun dubbio sul 4-3-1-2 per Pavanel, che sembra aver trovato il sistema migliore. In difesa non ci sono scelte, con ben due centrali fuori per infortunio. Probabile una conferma della coppia Ciofani-Rocchi in mezzo, con Ghislandi terzino destro e Rocchetti a sinistra. L’unica alternativa è un Sabbione centrale che dirotterebbe Ciofani sulla fascia mancina. In mezzo al campo Gori sarà ancora il perno centrale e Paganini farà la mezzala destra. Sulla sinistra Lovisa sembra ancora leggermente favorito (e contro il Pordenone sarà molto motivato), ma Lollo rientra dalla squalifica e Crimi potrebbe iniziare ad avere maggior minutaggio, quindi se la giocano in tre per un posto. In avanti Minesso giocherà alle spalle di Ganz e Adorante.

Modulo speculare per il Pordenone, anch’esso in campo con il 4-3-1-2. Davanti a Festa la coppia centrale difensiva sarà composta da Pirrello e Ajeti con Bruscagin a destra e Benedetti a sinistra. In mezzo il solito Burrai a dettare i ritmi con Torrasi e Pinato mezzali. Il trequartista Zammarini giocherà a supporto delle punte Palombi e Candellone. Tutti in panchina gli ex alabardati Martinez, Negro e Giorico.