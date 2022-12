Futurosa sconfitta a testa alta in casa del San Giorgio Mantova

Sconfitta nel finale, al termine di un match che ha messo a dura prova una delle migliori formazioni del girone, Futurosa esce dal parquet di Mantova tra gli applausi.

Partita coraggiosa, quella giocata dalla formazione di Scala, brava a non pensare alle assenze (fuori Streri e Carini per un reparto esterne senza punti di riferimento importanti) ma capace di trovare nell’arco dei quaranta minuti protagoniste differenti che l’hanno portata a un passo dall’impresa.

I due punti restano in Lombardia, Futurosa torna a casa con la convinzione di essere ormai una realtà rispettata di questo campionato.

Buona partenza rosanero, con Miccoli e Bosnjak che al 4’ tengono il punteggio in parità sul 6-6 poi il secondo fallo di Sammartini costringe Scala a togliere il suo playmaker titolare. Futurosa fatica a costruirsi buoni tiri, Mantova ne approfitta affidandosi alle iniziative del duo Llorente–Orazzo (17 punti con l’80% dal campo) e allunga progressivamente chiudendo il primo parziale sul 21-11.

Massimo vantaggio in apertura di secondo quarto sul 27-13, poi la reazione triestina con Croce, Camporeale e la rientrante Sammartini che ben coadiuvate da Lombardi e Cumbat confezionano il parziale di 12-0 che riporta Futurosa a un solo possesso di distanza sul 27-25. Ancora Croce, da tre, per il meno uno sul 29-28 prima del finale di tempo che vede Mantova riprendere in mano l’inerzia della gara e allungare nuovamente rientrando negli spogliatoi sul 37-30. Prova a scappare Mantova a inizio secondo tempo.

Orazzo riporta in doppia cifra il vantaggio della sua squadra (48-37) poi salgono in cattedra Croce e Camporeale che trascinano Futurosa al 54-49 di fine terzo quarto e alla progressiva rimonta che con 6’ sul cronometro vede il punteggio sul 56-56. Battaglia che si decide in una sorta di lungo over-time.

La formazione triestina ha per due volte la palla del sorpasso, si arrende ancora a una strepitosa Orazzo che prende per mano le compagne e segna i punti che firmano l’allungo decisivo.