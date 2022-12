Triestina calcio, Il ritorno di Crimi: «Non sono al top ma pronto a dare tutto: dobbiamo fare di più»

TRIESTE La sua lunga assenza in mezzo al campo è stata davvero pesante e per capirne l’importanza sono bastati i venti minuti giocati contro la Pergolettese, quando è entrato con corsa, grinta e dinamismo. Ma adesso Marco Crimi è pronto a tornare di nuovo protagonista in questa Triestina, anche se ammette che vivere il difficile momento della squadra da fuori è stato davvero duro: «È stato un brutto periodo - confessa il centrocampista alabardato - perché uno prova anche con le parole a cercare di aiutare, ma è dura quando non riesci a dare una mano dal punto di vista fisico, anche perché proprio l’atteggiamento in campo è quello dove mi riesce meglio trasmettere qualcosa. Sudavo di più a guardare le partite da fuori rispetto a quando sono disponibile».

Anche vedendola da fuori, questa Unione è rimasta un po’ un enigma per Crimi: «Abbiamo provato in tutti i modi, ci siamo sempre confrontati per cercare di capire quale potrebbe essere il problema. L’unica cosa è il lavoro, cercare di pensare meno possibile alla situazione e tirare fuori un po’ di più ciascuno di noi, perché quello che abbiamo fatto finora non è certo bastato».

Dopo il rientro dall’infortunio, Crimi racconta la sua condizione fisica: «Non sto ancora al cento per cento, ma se c’è da dare una mano, la si dà senza dubbio, poi deciderà il mister. I tempi di recupero parlavano di gennaio, ma abbiamo fatto un buon lavoro per accelerare un po’ i tempi. E poi adesso inizia il girone di ritorno, dobbiamo fare assolutamente meglio, c’è da stringere i denti e soprattutto cercare di fare punti ogni partita».

L’ostacolo di giovedì però è di quelli tosti: ad aspettare a Lignano la Triestina ci sarà il Pordenone: «Sicuramente avrà dei punti deboli - dice Crimi sull’avversario - però è una squadra molto ben organizzata. Noi dobbiamo pensare a cercare di metterli più in difficoltà per quelle che sono le nostre caratteristiche. Di sicuro per fare punti dovremo fare una grande partita. In trasferta non siamo ancora riusciti a ottenere una vittoria, non so quale sia di preciso il problema del rendimento esterno, ma anche qui bisogna cercare di fare qualcosa di più. Noi viviamo il momento per quello che è, con la giusta tensione, perché abbiamo ottenuto una vittoria ma non siamo certo usciti dalla situazione negativa in cui ci troviamo».

Dopo una prima parte di campionato in cui si giocava a due, al rientro Crimi ha trovato un centrocampo a tre, un aspetto che può agevolare i suoi compiti: «Sì, io sono nato mezzala, per cui a tre mi trovo certamente più a mio agio. Ma avevo giocato anche a due in base alla situazione, per cui non c’è nessun problema». Secondo Crimi, unico reduce dalla scorsa stagione, fra le due Triestine non c’è tutto questo divario: «C’erano tanti ragazzi forti lo scorso anno, ma anche in questo ce ne sono tanti sicuramente bravi. Secondo me le due squadre sono paragonabili dal punto di vista tecnico ed entrambe forti, il problema è quest’anno non siamo riusciti ad esprimerci al cento per cento». Ultimo pensiero per il mancato applauso della curva domenica scorsa: «Capiamo il momento dei tifosi, ma noi abbiamo bisogno anche di loro, quindi cercheremo di riavvicinarli il più possibile».