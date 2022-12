Basket serie A, la Pallacanestro Trieste per diventare concreta ha un gap da colmare nei lunghi

TRIESTE I dettagli che fanno la differenza. La sconfitta di Varese, per certi versi molto simile a quella rimediata in casa contro Brescia, pone l'accento sulla necessità di trovare, nei momenti topici della partita, la qualità nelle giocate che decidono la sfida. È sotto questo aspetto che Trieste deve crescere perchè, se dopo il disastroso inizio di campionato, la formazione di Legovich ha trovato stabilità alzando il rendimento e il livello delle prestazioni, adesso deve completare il percorso di crescita per unire alle buone prove offerte anche la capacità di essere cinica e portare a casa i due punti. A Varese la squadra ha sofferto ma ha saputo reagire ricucendo nell'ultimo quarto un gap importante, nei momenti decisivi è mancata però la lucidità per fare le giocate giuste. Un'analisi che chiama in causa la qualità di un roster troppo sbilanciato sulle giocate dei suoi esterni. Quanto l'arrivo di Ruzzier possa essere funzionale alla crescita del gruppo si capirà con il passare delle giornate, la domanda da porsi è se in una squadra nella quale le responsabilità sono già molto concentrate sui piccoli, l'arrivo di Michele fosse davvero quello che serviva. Trieste ha lacune importanti in almeno due ruoli. Sta giocando di fatto senza un'ala piccola, costretta ad adattare Bartley nel ruolo di "3" (e nel supplementare a Masnago, complice l'uscita per falli di Pacher e Lever, anche da "4"), e non ha sotto canestro l'affidabilità per provare a trovare soluzioni alternative al lavoro delle sue guardie. Di mercato, almeno sino a quando non sarà chiarito il nodo legato all'arrivo della nuova proprietà, sembra poter difficile parlare, l'obiettivo in un mese che proporrà a Trieste tre scontri diretti in chiave salvezza, è riuscire a fare di necessità virtù ottimizzando il rendimento dell'intera rosa e raccogliendo quei punti fondamentali per presentarsi nel girone di ritorno con una classifica adeguata. Domenica, intanto, la formazione di Marco Legovich si riaffaccerà all'Allianz Dome per sfidare Trento. Ultimo appuntamento del 2022 prima del mini ciclo che a gennaio proporrà ai biancorossi le trasferte di Verona e Treviso inframmezzate dal match casalingo contro Scafati. La sfida contro la Dolomiti Energia, reduce dal roboante successo conquistato domenica scorsa contro l'Armani Milano, arriva forse nel momento migliore della formazione guidata da Lele Molin. Che ha trovato una buona condizione raccogliendo successi anche in Eurocup (battute Gran Canaria e Amburgo nelle ultime uscite casalinghe) e che al fianco di un leader come Flaccadori ha trovato la qualità di un gruppo che, a turno, sa trovare protagonisti diversi a seconda del tipo di avversario affrontato.

PROMOZIONE: Saranno in vendita a partire da oggi i biglietti per la sfida di lunedì 26 dicembre contro Trento. Per la partita di Santo Stefano, la Pallacanestro Trieste dedica ai suoi tifosi una promozione dedicata alle famiglie. Chi acquisterà almeno tre biglietti, di cui due adulti e un Under, si vedrà scontare un biglietto intero con tariffa U18. Per ogni 2 adulti in più che acquisteranno un biglietto, a uno verrà applicata la tariffa U18. Oggi, domani e venerdi, biglietteria aperta in via Miani 5/1 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.