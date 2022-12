Pallanuoto, Trieste si abbatte sulla De Akker: finisce 20-11

TRIESTE “Venti” di gloria. In una sferzata di bora da 20-11 Trieste annienta Bologna e saluta il 2022 con un altro irresistibile sorriso.

È una pioggia di gol quella che si abbatte sulla “Bruno Bianchi” in occasione dell’ultima apparizione annuale della Pallanuoto Trieste e la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping può così calare il sipario su un anno spettacolare.

È l’ottava sinfonia consecutiva, tra campionato ed Euro Cup, macinata ai danni della De Akker Bologna, cui va il merito di aver dato del filo da torcere ai fuoriclasse triestini per due dei quattro tempi. Poco, per impensierire la formazione di Daniele Bettini, capace di archiviare l’anno solare al terzo posto a pari merito con l’Ortigia: un gradino più in alto rispetto allo scorso anno. Una posizione che permette ai triestini di tamponare la Pro Recco e l’An Brescia, controllate a vista da una squadra che può davvero stupire in tutte e tre le competizioni cui è ancora iscritta, tra campionato, Coppa Italia ed Euro Cup.

Il valzer di reti lo comincia Milakovic, recuperato immediatamente da Mezzarobba in superiorità numerica. Manzi e Spadafora fanno la voce grossa anche se l’ultima parola della prima frazione spetta a Buljubasic, al rigore di Inaba ed al 4-3 di Ivo Bego. Trieste comincia a prendere confidenza con il campo e riesce ad allungare grazie ad Inaba e Petronio, autore di altre due reti prima del cambio campo. Protagonisti anche Bego ed Inaba, capaci di rispondere alle offensive nemiche fino a scolpire il 10-7 che taglia parecchio le gambe alla formazione felsinea.

A campi invertiti la musica non cambia. Tutt’altro. Mladossich, Mezzarobba e Vrlic mettono finalmente e inappellabilmente in chiaro le cose; Spadafora timbra nuovamente la presenza ma Trieste procede irriverente ad un’altra velocità, in gol con Razzi e Mladossich (15-8). La pura formalità dell’ultimo tempo, cavillo regolamentare che lascia in campo una squadra che non ne ha più, premia di nuovo la tempra di Mladossich, autore di altri due gol. Boggiano e Manzi accorciano, Mezzarobba (per due volte) e Razzi portano a cifra tonda lasciando l’ultimo gol dell’anno a Guerrato quando ormai Trieste già sta stappando l’ennesimo uccesso.

Dopo la meritata pausa natalizia, conquistata a ritmi impressionanti, gli alabardati torneranno in campionato il 14 gennaio, nella vasca del Quinto Genova. Primo vero warm up verso la gara di andata dei quarti di finale di Euro Cup in programma il 25 gennaio in Ungheria contro lo Szolnok.