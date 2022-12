Pallacanestro femmile, a Trieste Futurosa contro il Costa Masnaga

TRIESTE Ultimo appuntamento casalingo dell'anno per Futurosa che sabato sera alle 19, sul parquet dell'Allianz Dome, ospita Costa Masnaga. Avversaria in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia e che arriva a Trieste per centrare un successo che, anche alla luce del difficile impegno di Mantova sul campo di Milano, blinderebbe il quarto posto al termine del girone d'andata.

La formazione di Scala recupera Croce, rientrata a pieno regime dopo l'influenza che l'ha costretta a saltare la trasferta a Ponzano, ha gestito in settimana Bosnjak per un colpo ricevuto in allenamento mentre non potrà ancora contare sull'apporto di Streri, ferma per il problema alla coscia rimediato qualche settimana fa con l'Under 19. Squadra in salute, comunque, che attende con fiducia il difficile match in programma questa sera.

«Costa Masnaga è senza dubbio una delle formazioni più forti del nostro girone- sottolinea il tecnico Scala- squadra che vanta il miglior attacco del campionato e contro la quale dovremo saper gestire bene i ritmi offensivi per limitare la loro capacità di correre. Abbassare il numero delle palle perse e trovare equilibrio nelle soluzioni di tiro diventa la chiave per poter competere nell'arco di tutti i quaranta minuti». Gestione dei ritmi e aggressività difensiva: l'obiettivo sarà riuscire a tenere Costa Masnaga sotto i 70 punti.

Nelle quattro partite in cui la formazione di coach Seletti non li ha superati, eccezion fatta per il 67-63 contro Vicenza, ha sempre lasciato i due punti sul parquet. Programma: Acciaieria Valbruna Bolzano- Ecodent Verona (ore 18, arbitri Martinelli- Marconetti), Sanga Milano- Mantova (ore 18, arbitri Vicentini- Quaranta), VelcoFin Vicenza- Delser Udine (ore 18.30, arbitri Spinelli- Giudici), Podolife Treviso- Alperia Bolzano (ore 19, arbitri DI Mauro- Cieri), Futurosa- Limonta Costa Masnaga (ore 19, arbitri Bortolozzo- Tognazzo), Carugate- Autosped Castelnuovo Scrivia (ore 20.30, arbitri Bernardo- Foti), Logiman Broni- Posaclima Ponzano Veneto (domani ore 18, arbitri Lenoci- Scolaro). Classifica: Autosped Castelnuovo Scrivia, Sanga Milano 20, Delser Udine 18, Limonta Costa Masnaga 14, Mantova 12, Logiman Broni 10, Podolife Treviso, Carugate, Bolzano, Futurosa 8, Acciaierie Valbruna Bolzano 6, Ecodent Verona, Posaclima Ponzano Veneto 4, VelcoFin Vicenza 0.