Triestina, l’ultima occasione per tornare alla vittoria al Rocco

TRIESTE Massimo Pavanel ha festeggiato il suo compleanno, ma il tecnico alabardato il regalo più bello lo aspetta sabato dalla sua squadra. Nel momento più buio, lì in fondo a tutta la classifica con la sola compagnia del Piacenza, una vittoria al Rocco contro la Pergolettese (inizio ore 14.30, arbitra Sacchi di Macerata) sarebbe un prezioso salvagente gettato al naufrago che annaspa disperato.

Perché purtroppo la sensazione lasciata dall’Unione dopo la partita con il Sangiuliano è questa, di una disperazione quasi rassegnata, perché oltre a indiscussi demeriti propri bisogna fare i conti anche con qualcosa che va sempre storto, dai rimpalli agli episodi arbitrali. Però Pavanel è l’esatto opposto della rassegnazione, il problema è trasmettere questa sua vis pugnandi anche alla squadra, che invece sul campo spesso barcolla alle prime difficoltà. Senza girarci troppo attorno, la vittoria contro la Pergolettese degli ex Lambrughi e Bariti, è d’obbligo per tanti motivi. Innanzitutto per la classifica, per girare la boa a quota 15 e cercare di lasciarsi alle spalle almeno due squadre; poi per tirare su il morale e provare a rassenerare un ambiente decisamente elettrico anche nel rapporto con i tifosi; inoltre perché l’avversaria è potenzialmente proprio una di quelle rivali su cui fare la corsa in un’auspicabile rimonta verso una salvezza diretta ora purtroppo lontana ben dieci punti.

Anzi attualmente la Pergolettese è proprio la sestultima in classifica, e con 22 punti rappresenta il bersaglio ideale per la Triestina, che potrebbe in un colpo solo andare a meno sette da questo ambito traguardo. Come noto, però, Pavanel arriva all’appuntamento con tantissime assenze. Ci sono innanzitutto ben tre squalificati, ovvero Sabbione, Felici e Lollo. Poi, oltre all’assenza di Lombardi ormai fuori dai piani, l’elenco degli infortunati comprende Di Gennaro, Pezzella e ora anche Petrelli. Inoltre, anche se è fra i convocati, difficilmente Crimi verrà rischiato prima della sosta, anche se vista la situazione forse qualche minuto potrebbe giocarlo.

C’è la buona notizia del ritorno fra i disponibili dopo parecchie settimane del difensore centrale Sottini, ma ovviamente anche lui non è ancora al cento per cento. Possiamo immaginare che Pavanel vorrebbe schierarlo da subito, ma è probabile che parta dalla panchina e che dal primo minuto tocchi all’inedita coppia Ciofani-Rocchi fare la guardia nel mezzo della difesa, con Ghislandi a destra e Sarzi Puttini a sinistra.

A centrocampo c’è il rientro di Gori come perno centrale, e al momento l’ipotesi più plausibile è per una conferma come mezzali di Paganini e Lovisa. Eventualmente c’è l’alternativa Furlan, che se a posto potrebbe essere anche azzardato dal fischio di inizio sia in questa zona ma anche nel pacchetto d’attacco, che dopo il forfait di Petrelli non è abbia molte cartucce in panchina oltre al baby Iacovoni. Gli altri tre attaccanti, infatti, saranno presumibilmente tutti in campo subito, con Minesso dietro a Ganz e Adorante. Dopo questo desolante 2022, finire l’anno al Rocco con una vittoria farebbe accendere almeno una speranza per il futuro.