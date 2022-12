La Pallanuoto Trieste affronta Bologna, Bettini: «Vietati i passi falsi»

TRIESTE Ultima fermata del 2022 per la Pallanuoto Trieste che al capolinea di un anno da record troverà la De Akker Bologna nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, in programma sabato sera alle 18.30 alla Bruno Bianchi.

«In un torneo così equilibrato non ci possiamo permettere passi falsi - il commento dell’allenatore alabardato Daniele Bettini, pronto per l’ultima fatica prima della pausa natalizia - Dovremo mantenere alta la concentrazione - ha proseguito - la De Akker è una compagine in crescita, che si sta adattando ai ritmi della categoria e proverà a farci lo sgambetto. Hanno una buona organizzazione tattica e un paio di elementi di esperienza. Dovremo dare il 100% per conquistare il bottino pieno, come sempre dipende da noi». Al netto degli impegni ravvicinati con il numero delle partite che a momenti supera quello degli allenamenti, Trieste sta bene: sollecitata dal recentissimo passaggio ai quarti di finale di Euro Cup che ancora riecheggia nell’impianto di largo Irneri.

Per questo, la medesima formazione che mercoledì sera ha eliminato il Noisy Le Sec sarà riproposta nella vasca di questa sera, in cerca dell’ottava sinfonia, tante sono le vittorie consecutive della squadra griffata Samer & Co. Shipping.

«Siamo in forma, anche mercoledì abbiamo tenuto l’intensità sempre molto alta - ha concluso il tecnico - Vogliamo chiudere l’anno con una vittoria e poi ricaricare un po’ le batterie in vista di un gennaio che si preannuncia particolarmente intenso».

Le matricole felsinee, che arrivano dall’incoraggiante 10-6 contro Catania, non godono certamente dei favori dei pronostici ma sono a caccia di punti pesanti per garantirsi la permanenza nella massima categoria, legittimata da un’intensa campagna acquisti durante l’estate.

Alla corte del tecnico Mastrangelo sono infatti arrivati l’ex alabardato Kristijan Milakovic, universale da 21 centri in stagione ed il portiere Massimilano Cicali, nel valzer di estremi difensori che ha portato Francesco Ghiara a Trieste.

Le prenotazioni sono aperte, tramite l’app iPrenota; la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Vimeo della società alabardata.

La classifica: Pro Recco* e An Brescia 24; Pallanuoto Trieste, Ortigia Siracusa e Bper Savona 21; Telimar Palermo 18; Iren Genova Quinto 12; Rn Salerno 10; Anzio Waterpolis 8; De Akker Bologna 7; Distretti Ecologici Roma 6; Catania e Bogliasco 4; Posillipo* 3. *Una partita in meno.