Basket femminile, la leader del Futurosa Costanza Miccoli: «Ricambio la fiducia datami»

TRIESTE È tornata a Ponzano, sul parquet che per due stagioni l’aveva vista protagonista con la maglia della società veneta, per trascinare Futurosa a un successo che rappresenta un passo importante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale della salvezza.

Costanza Miccoli è stata, assieme a Bosnjak e Cumbat, l’artefice della vittoria rosanero: 18 punti segnati e la capacità di trascinare le compagne nei momenti più difficili della sfida.

«È stato emozionante tornare a Ponzano – racconta Miccoli – mi ha fatto piacere rivedere le persone conosciute negli anni trascorsi lì poi, quando si è alzata la palla a due, ho pensato solo a giocare. Per noi un successo prezioso, non facile da conquistare perché le assenze di Croce e Streri ci hanno costretto a cambiare un po’ gli equilibri. Ancora una volta è venuta fuori la qualità del nostro gruppo, ci siamo unite superando i momenti di difficoltà e alla fine abbiamo avuto il carattere e la determinazione necessari per vincere».

Un successo che, a inizio ripresa, era sembrato sfuggire di mano alle triestine. Parziale di 11-0, Ponzano che scappa sul 34-23 dando la sensazione di avere la partita in mano. Poi cosa è successo?

«Il coach ha chiamato time-out – racconta Costanza – due paroline di quelle giuste da parte di Lara Cumbat ci hanno dato la scossa che ci serviva poi la scelta di passare a zona ha senza dubbio pagato. Abbiamo ripreso in mano la partita e siamo state brave prima a rimontare e poi a trovare i canestri della vittoria».

Stagione solida la sua, che negli oltre 30 minuti di media sul parquet garantisce al Futurosa oltre 15 punti e quasi 8 rimbalzi a partita.

«Si può sempre dare di più e in ogni partita cerco di farlo. In un gruppo giovane sento la responsabilità di essere una delle giocatrici più esperte, la cosa bella in questa società è il clima di grande fiducia che sento attorno a me. Non mi è sempre successo nel corso della carriera ed è una bella sensazione che mi aiuta e mi stimola a dare il massimo».

Il salto di qualità, adesso, dovrà arrivare in casa. Dei quattro successi finora conquistati, tre sono arrivati lontano dall’Allianz Dome. Solo un caso?

«Giocare davanti al nostro pubblico dovrebbe essere un vantaggio noi effettivamente facciamo fatica. È vero che abbiamo affrontato squadre di qualità ma è altrettanto vero che nelle partite alla nostra portata, contro Treviso e Carugate, è mancata quella reazione che, ad esempio, abbiamo avuto sabato scorso a Ponzano. Dobbiamo sbloccarci, la partita di sabato prossimo contro Costa Masnaga può essere una buona occasione. Sono forti e partono favorite: con meno pressione e la testa più libera possiamo giocarci le nostre chance».