Pallanuoto Trieste, Euro Cup: partenza sprint dei francesi poi capitan Petronio e soci dettano legge

TRIESTE. Dopo il 20-12 ottenuto in Francia nella partita di andata, il sigillo al passaggio del turno di Euro Cup era quasi stato messo in cassaforte. La certezza inoppugnabile è giunta nella serata di mercoledì 14 dicembre, con il 16-13 inferto al Noisy Le Sec, formazione volitiva che ha provato soprattutto con una partenza sprint a rimettere in discussione il largo scarto maturato nella partita di andata, riuscendovi solamente per metà gara.

Il Noisy parte decisamente forte, pressa alto e mette subito la testa avanti nel punteggio. Ci riesce con l’ex Gogov e Petkovic per lo 0-2 del pronti-via.

Trieste torna subito in partita con la rete di Valentino, i francesi però conducono bene un primo periodo ricco di gol e chiudono sul 4-6 grazie alle bordate dei temuti Gogov, Petkovic e Bowen, che buca la difesa dei padroni di casa a 8’’ dalla fine del tempo.

La partita continua a vedere i francesi avanti di una spanna, senza tuttavia riuscire a scalfire il tesoretto conquistato all’andata dai ragazzi di coach Bettini.

Nel secondo tempo arriva il 6-6 firmato Mladossich-Mezzarobba, ma i francesi restano sempre davanti. Gogov segna su rigore, Razzi pareggia di nuovo (7-7), Caumette in superiorità e un tiro potente di Bowen portano il punteggio sul 7-9 dopo 16’. L’inerzia offensiva degli ospiti si esaurisce con il secondo periodo, perché nel terzo tempo non c’è più storia, la Pallanuoto Trieste mette sul tavolo un parziale di 5-0 che chiude il discorso qualificazione e anche la questione risultato finale. Petronio e una intelligente parabola di Podgornik valgono il 9-9, il Noisy appare in difficoltà sotto il piano del nuoto e della tenuta fisica e non si fa più pericoloso. Gli alabardati dilagano.

L’ultimo quarto ha ben poco da dire, il Noisy Le Sec prova ad accorciare le distanze, ma il punteggio è ben definito, e la sirena finale dice 16-13 per Trieste.