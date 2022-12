Euro Cup, la Pallanuoto Trieste trascinata ai quarti di finale dal tifo della Bianchi: «Avanti con merito»

TRIESTE. La qualificazione ai quarti di finale di Euro Cup è cosa fatta. C’erano pochi dubbi considerata la differenza delle forze in campo emersa già il 30 novembre nella gara di andata, anche se alla vigilia del match in casa Pallanuoto Trieste aveva decisamente prevalso la prudenza.

Dopo il 12-20 di Parigi, i ragazzi di Daniele Bettini hanno replicato mercoledì 14 dicembre anche alla “Bruno Bianchi”, gremita da almeno 500 rumorosi tifosi che hanno assiepato la tribuna. Presente anche una manciata di tifosi provenienti da oltralpe che non hanno mai smesso di incitare i loro beniamini, fra un “allez Noisy” e un “arbitre vendu”.

La partita ha avuto ben poco da dire, a parte il brivido iniziale che ha spaventato solo i tifosi più timorosi. Il primo gol alabardato ha fatto sciogliere i presenti, fino a quel momento piuttosto freddini nei confronti di una formazione che non finisce mai di stupire. I giocatori in vasca hanno contribuito a scaldare il tifo sugli spalti e così, sul finire dell’incontro, tutto il pubblico presente si è alzato in piedi a tributare la giusta ovazione alla squadra di casa.

Nella sostanza, è stata una prima volta da ricordare per la Pallanuoto Trieste e per i suoi supporter. Dopo la prima partita casalinga in una Coppa europea in assoluto per la compagine della Samer & Co. Shipping a questo punto ne seguirà sicuramente un’altra, considerato che i quarti di finale si disputeranno con l’identica formula del doppio confronto il 25 gennaio (andata) e l’8 febbraio (ritorno).

I francesi ci hanno comunque provato fino in fondo, trascinati dall’ex Pallanuoto Trieste Drasko Gogov, che evidentemente ci teneva a fare bene davanti ai suoi vecchi compagni di squadra, dal talento del croato Petkovic e dalle bordate dell’americano Bowen. Capitan Petronio e compagni però hanno sempre tenuto il controllo della situazione, amministrando il vantaggio accumulato due settimane or sono in terra transalpina e esaltandosi quando necessario spinti dal tifo della “Bianchi”.

«L’inizio della partita è stato un po’ scioccante – ammette a fine match coach Daniele Bettini – ma nell’arco delle due partite si può ben dire che abbiamo meritato nettamente il passaggio del turno. C’era l’ansia del risultato e di sapere che stavamo giocando una prima europea di fronte al nostro pubblico – aggiunge – ma una volta superato questo stress iniziale abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo e per gli avversari non c’è stata più partita».

Adesso sale l’attesa per conoscere il nome del prossimo avversario europeo degli alabardati, ma per saperlo bisognerà aspettare il sorteggio da parte della Len.

Chi vorrebbe evitare Bettini? Pragmatica la risposta dell’allenatore ligure, ormai triestino d’adozione: «Chi è arrivato ai quarti di finale di una competizione europea significa per forza che è forte perciò mi vanno bene tutte».

La squadra dovrà per forza mettere da parte la stanchezza, perché prima della pausa invernale toccherà ancora onorare il campionato. Che vedrà la Pallanuoto Trieste affrontare sabato alle 18.30, sempre alla “Bianchi”, la De Akker Bologna. Poi sarà veramente festa.