Pallacanestro Trieste irriconoscibile, all’Allianz Dome passa l’HappyCasa Brindisi

TRIESTE. Spenta, confusa, irriconoscibile. In quello che doveva essere un percorso di crescita e continuità la Pallacanestro Trieste frena inchiodandosi. Smarrisce tutto quanto di buono aveva mostrato nelle ultime partite e domenica 11 dicembre subisce l’HappyCasa Brindisi (finisce 66-83), senza dare mai l’impressione di riuscire a venirne a capo in qualche modo. Nel momento di difficoltà, per complicare il quadro della resa biancorossa, si sfalda anche la costruzione di squadra, affidandosi all’individualismo.

Poteva essere l’incontro che regalava un piccolo margine di tranquillità rispetto al tandem in coda e invece quella che viene archiviata è la quinta sconfitta sui sei partite all’Allianz Dome. Ma la salvezza dovrà soprattutto venir costruita a Valmaura visto che nel girone di ritorno quattro dei 5 scontri diretti per mantenere la A si giocheranno davanti al proprio pubblico. Un pubblico che, complice condizioni meteo pessime, fa registrare al borderò 2488 presenze. Ancora poche. Ma 5 ko all’Allianz Dome in sei gare diventano un peso scomodo per sperare in prossimi pienoni.

Trieste con lo stesso starting five visto a Reggio Emilia, con Campogrande. C’è Pacher, nonostante la settimana condizionata dall’influenza.Nella serata del Teddy Bear Toss, gli orsetti devono essere buttati in campo al primo canestro: capita con un gran alley-op sull’asse Bartley-Spencer. Con Davis da tre e in percussione biancorossi avanti 10-5 a metà del primo quarto. Bartley al secondo fallo e Spencer tolti per Ruzzier e Vildera sul 13-8, poi tocca a Gaines e Lever per Campogrande e Pacher. “Ruz” distilla suggerimenti e una bomba per il +6, peccato per i due falli in poco tempo. Immettendo Deangeli e Bossi anche stavolta come già al PalaBigi la scorsa settimana Trieste ha ruotato 11 pedine già nei primi dieci minuti (20-16).

Gaines ritarda nel riscatto dopo lo zero a Reggio, basta qualche minuto e di fronte a un quintetto in quel momento con pochi punti nelle mani Brindisi approfitta e sorpassa (20-23 13’). A cercare di fermare i pugliesi provvede il risveglio prepotente di Gaines, 7 punti di fila per impattare a 30 a metà parziale. Ritorna sul parquet Bartley dopo una decina di minuti di panchina, ritorna la difesa a zona. La partita però non decolla anche perché Trieste fatica a costruirsi buone soluzioni di tiro, spreca qualche rimbalzo offensivo di troppo e Bartley sembra trascurare il collettivo per cercare il numero individuale. L’HappyCasa certi sprechi li punisce e chiude il primo tempo avanti 34-39 dopo che nell’ultimo possesso i biancorossi sbagliano per tre volte di fila. Si va al riposo con l’impressione di una Trieste scarica, senza il mordente visto al PalaBigi, come racconta il 5 su 23 dal campo nel secondo quarto.

Ripresa del gioco dopo l’intervallo scivolando subito a meno 7. Il rientro di Ruzzier ridà quella lucidità che latita, costringendo ad esempio Reed a spendere terzo e quarto fallo. E Brindisi si brucia il bonus in poco più di tre minuti. Ma i pugliesi hanno un totem come Nick Perkins che se imbeccato non stecca, apparecchiando un banchetto sopra la testa di Spencer (42-50 25’). Trieste non gira, manca fluidità, i canestri sono figli di iniziative estemporanee e in difesa c’è troppa poca pressione come dimostra il tiro da tre clamorosamente aperto concesso a Riisma. Niente a che vedere con la precedente prova interna contro Brescia. Si va a sprazzi, quasi senza convinzione, con un 30 per cento dal campo che non promette niente di buono in vista del quarto conclusivo.

Legovich ruota i lunghi ma cambia poco, intanto gli esterni collezionano una serie di conclusioni da sotto fallite. Brindisi non può esimersi dal castigare anche perchè ha gli uomini per poterlo fare. Il vantaggio a favore della banda di Vitucci cresce (51-64 a 8’30” dalla sirena, quando il coach biancorosso spende il time-out). Spencer all’ennesima padella dalla lunetta si becca qualche fischio, nell’azione successiva schiaccia, hai visto mai...A cinque minuti dalla fine dieci punti da recuperare, a quattro dalla fine sono addirittura 14, con Mascolo - sì, quello che ci puniva quando giocava con Tortona - protagonista. Altro time-out ma serve un miracolo. Che non avviene. Si finisce così come si è giocato per oltre metà gara. L’inutile antisportivo a Pacher a una manciata di secondi dalla fine la chiude così.