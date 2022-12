Calcio serie C, la Triestina perde anche contro il Sangiuliano: salvezza sempre più lontana

Sangiuliano- Triestina 1-0

Marcatori: pt 39’ Fusi

TRIESTE Lo stadio Ferruccio di Seregno porta in dote un altro zero. Zero punti con il San Giuliano e lo stesso vale per tutte le partite in trasferta della gestione Pavanel.

È un ruolino da retrocessione. Anche perché con il Sangiuliano (in gol con Fusi al 39’) che scappa via l’Unione almeno non doveva perdere.

E invece non è bastata una prova giudiziosa ma non coraggiosa per tornare a Trieste con qualcosa in più di uno squallido ultimo posto.

L’espulsione di Sabbione nel finale è la fotografia di una caduta senza fine. E non si capisce come e chi sarà in grado di invertire il trend.