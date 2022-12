Calcio Fvg, Eccellenza: Sistiana e San Luigi si spartiscono un punto

VISOGLIANO. Il maltempo ha un po’ condizionato il derby tra il Sistiana Sesljan ed il San Luigi svoltosi a Visogliano domenica 11 dicembre con gli ospiti subito a premere per mettere alle corde i gialloblù e intascarsi gli importanti tre punti.

E già al 1’ Lionetti ci provava da sotto porta ed andava alto, poi al 3’ Mazzoleni sulla sinistra si vedeva il tiro parato, al 5’ ancora Lionetti che trovava Colonna pronto ed al 12’ punizione dal limite di Tuccia senza pericoli per la porta dei locali. Grande occasione, poi, al 18’ per Lionetti che ci provava di testa e faceva la barba al primo palo. I padroni di casa non stavano a guardare e, dopo un paio di affondi pericolosi al 35’ Spetic ci provava da fuori area ma alzava troppo. Al 39’ nuovamente i bianco verdi con Tuccia a mettere in mezzo per Codan che mandava alto.

Al 42’ affondo dei giocatori dell’allenatore Godeas con dialogo tra Spetic e Gotter e palla tra le nuvole.

La musica non cambiava nella ripresa anche se i locali decidevano di iniziare a giocare e si facevano sotto un paio di volte; la prima occasione, però, era degli ospiti al 4’ con il tentativo di testa di Lionetti mentre al 18’ Marin ci provava con un’incornata.

Al 24’ Carlevaris calciava da fuori area e Colonna chiudeva bene il primo palo poi, ribaltamento di fronte ma i giallo blu non riuscivano a farsi pericolosi ed al 43’ punizione dal limite per i locali, poi calcio d’angolo e, sugli sviluppi, rigore per i padroni di casa tirato lento da Disnan e parato da De Mattia e poco dopo Schiavon di testa mancava di poco.